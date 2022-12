Tak wyglądały "Totalne remonty Szelągowskiej" w Toruniu. Gosia kocha pomagać innym. Dobro wróciło do wspaniałej kobiety

Oddaj krew i zgarnij choinkę na święta Bożego Narodzenia! To wszystko w Toruniu

W październiku 2022 roku Dorota Szelągowska pojawiła się wraz ze swoją ekipą w Toruniu. - Gosię do programu zgłosili ją przyjaciele. Uczestniczka programu jest niezwykle szczerym, dobrym i uczciwym człowiekiem - czytamy na stronie "Totalnych remontów Szelągowskiej". 57-latka pracuje w domu dziecka. Ci, którzy ją znają podkreślają, że żyje po to, aby pomagać innym. Kiedy zobaczyła Szelągowską w sklepie z odzieżą, dosłownie odjęło jej mowę.

Totalne remonty Szelągowskiej w Toruniu. Co się działo podczas odcinka?

- Wiesz dlaczego tutaj jesteśmy? Bo jesteś super. Jest strasznie dużo ludzi, którzy chcą, żebyś była szczęśliwa - powiedziała Dorota Szelągowska do pani Małgorzaty. Bohaterka odcinka hitowego programu stacji TVN zgodziła się na remont w mieszkaniu. Nie bez powodu Szelągowska zaskoczyła toruniankę w sklepie z ciuchami, ponieważ Gosia bardzo lubi modę i lumpeksy. Dlaczego to właśnie do niej przyjechała ekipa "Totalnych remontów Szelągowskiej"?

- Jej działania nie kończą się na opiece nad mieszkańcami placówki. Gosia organizuje dla nich wycieczki i wakacyjne wyjazdy. Szuka sponsorów i dodatkowych funduszy. Robi wszystko, co tylko może, by jej podopieczni nie czuli się wykluczeni i pozbawieni szansy na szczęśliwe życie. Bohaterka samotnie wychowywała dorosłego już obecnie syna. Jakiś czas mieszkał u niej ze swoją dziewczyną, z którą nawiązały bardzo dobrą relację. Niestety krótko przed przyjazdem Doroty i jej ekipy, partnerka syna popełniła samobójstwo. Gosia bardzo przeżyła jej śmierć. Traktowała ją jak swoją przyszywaną córkę. Do tej pory nie udało jej się uporać z tą tragedią - czytamy w opisie odcinka na stronie TVN.

Po 6 dniach remontu, mieszkanie przy ul. Głowackiego przeszło niesamowitą metamorfozę. Torunianka nie ukrywała wzruszenia i nie mogła uwierzyć, jak piękne stało się jej lokum. - Taki bezmiar szczęścia, zaskoczenia i w ogóle takie emocje się we mnie kotłują - powiedziała Gosia. - Zasłużyłaś na to, aby tam były w końcu tylko dobre emocje - odpowiedziała Dorota Szelągowska. Efekty działań ekipy gospodyni programu możecie znaleźć w tym miejscu. Pani Gosi życzymy wszystkiego co najlepsze!

