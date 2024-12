Te przepisy na wigilijne słodkości dodadzą stołowi magii. Ślinka cieknie na sam widok

Wigilia 2024: Świąteczna atmosfera i pyszności na stole

Wigilia w 2024 roku wypada we wtorek (24 grudnia). Dla wielu Polaków to magiczny czas, spędzony w rodzinnym gronie. Gospodarze i gospodynie robią wszystko, aby zachwycić gości wystrojem oraz potrawami świątecznymi. Wigilijny obiad lub kolacja wigilijna kojarzą nam się m.in. z karpiem, rybą po grecku, barszczem, zupą grzybową, pierogami i sałatką jarzynową. My jednak zaproponujemy czytelnikom coś słodkiego! Te ciasta polecił nam ekspert z Torunia, który lubi kulinarne kombinacje. Jego przepisy znajdziecie pod galerią ze zdjęciami. Wierzymy, że te ciasta zachęcą was do spróbowania!

Pyszne ciasta na Wigilię. Oto przepisy na te słodkości

Sernik z białą czekoladą, wanilią i borówkami

Najpopularniejsze ciasto można upiec albo przygotować na zimno. W święta najczęściej zajadamy się sernikiem gotowanym lub pieczonym na ciemnym cieście. A gdyby postawić na znane od lat i uwielbiane połączenie?

Spód:

200 g herbatników lub ciastek pełnoziarnistych,

50 g roztopionego, wystudzonego masła

Masa:

1 kg gotowej masy twarogowej bez cukru,

5 tabliczek białej czekolady (każda po 100 gram),

4 jajka,

2 łyżki skrobi ziemniaczanej,

łyżeczka esencji waniliowej,

100 ml śmietany 30 lub 36 procent,

szczypta soli

Polewa:

100 ml śmietany 30 lub 36 procent,

2 tabliczki białej czekolady

Dekoracja:

100 g świeżych borówek,

listki świeżej mięty (opcjonalnie)

Przygotowanie:

Herbatniki należy pokruszyć na drobną masę (idealnie nada się do tego blender) i połączyć z rozpuszczonym, wystudzonym masłem. Tak przygotowaną masę wykładamy na dno foremki (polecamy tortownicę), którą wcześniej wysmarowaliśmy tłuszczem i wyłożyliśmy papierem do pieczenia. Dociskamy ją do dna szklanką - trzeba bardzo dokładnie rozprowadzić masę.

5 tabliczek białej czekolady rozpuszczamy w kąpieli wodnej z 50 ml śmietanki. Żółtka oddzielamy od białek. Do żółtek dodajemy masę twarogową, skrobię ziemniaczaną, esencję waniliową, 50 ml śmietanki i roztopioną czekoladę. Mieszamy do połączenia składników - możemy użyć miksera na średnich obrotach.

Do białek dodajemy odrobinę soli i ubijamy je na sztywną pianę. Następnie dodajemy je do masy sernikowej i mieszamy - nie powinniśmy używać do tego miksera, aby masa pozostała puszysta proponujemy użyć szpatułki.

Gotową masę przelewamy na ciasto i wyrównujemy. Formę owijamy folią aluminiową i wstawiamy do głębokiej blachy piekarnika. Zalewamy gorącą wodę do ok. 3/4 wysokości formy i pieczemy przez ok. 90 minut w 160 stopniach C - grzanie góra-dół, bez termoobiegu.

Po tym czasie wyłączamy piekarnik i uchylamy drzwiczki, ale nie wyjmujemy ciasta. Niech wystygnie w piekarniku.

Kiedy sernik jest już zimny przygotowujemy polewę - w kąpieli wodnej roztapiamy czekoladę ze śmietanką. Jeszcze ciepłą, płynną przelewamy na ciasto i układamy na jego wierzchu borówki – polewa zanim zastygnie podziała jak klej. Możemy dodać także listki świeżej mięty.

A jeśli jabłecznik to może taki zza wielkiej wody?

Podobno zimą polskie jabłka smakują najlepiej, dlatego w wielu polskich domach na świątecznych stołach nie może zabraknąć jabłecznika. Warto zaryzykować i zamiast tradycyjnej szarlotki spróbować zaserwować gościom apple pie, czyli ciasto niezwykle popularne w USA.

Ciasto:

120 g zimnego masła,

szczypta soli,

ok. 1,5 szklanki mąki pszennej,

1/4 szklanki zimnej, gazowanej wody

1 jajko,

Nadzienie:

1 kg polskich, słodkich jabłek,

2 łyżki mąki pszennej,

2 łyżki białego cukru,

2 łyżki soku z cytryny,

2 łyżki przyprawy do piernika,

1 łyżka cynamonu,

3-4 łyżki domowej nalewki z pigwowca lub innej o kwaśnym, wyrazistym smaku,

Przygotowanie:

Mąkę przesiej do miski, dodaj szczyptę soli i pokrojone w kostkę masło. Zacznij wyrabiać ciasto. Po chwili dodaj do masy zimną wodę gazowaną i dalej wyrabiaj - aby woda połączyła się z masłem i mąką użyj noża, a dopiero potem kontynuuj wyrabianie dłonią. Uformuj z ciasta kulę i włóż ją na godzinę do lodówki. W międzyczasie przygotuj jabłka - obierz je ze skórki, pozbaw gniazd nasiennych i pokrój w drobną kostkę. Do jabłek dodaj mąkę, cukier, przyprawy, sok z cytryny i alkohol. Wymieszaj dokładnie, aby pokryć każdy kawałek.

Po godzinie wyciągnij ciasto z lodówki i podziel na dwie części - większe (ok. 2/3 całości) rozwałkuj cienko i przedłuż do wysmarowanej tłuszczem formy na tartę. Uważaj, żeby ciasto dokładnie pokryło formę. Nakłuj kruche ciasto widelcem i wyłóż na nie przyprawione kawałki jabłek. Rozmieść je równomiernie. Pozostałe ciasto rozwałkuj i pokrój w długie ok. centymetrowe paski.

Układaj je na cieście poziomo i pionowo, aby przypominały kratkę. Posmaruj kratkę roztrzepanym jajkiem i wstaw do piekarnika (2 z 5 poziomów, niemal najniższy). Przez 15 minut piecz apple pie w temperaturze 210 stopni bez termoobiegu (zgrzanie góra-dół), po 15 minutach zmniejsz temperaturę do 175 stopni i piecz przez 45 minut. Zostaw w piekarniku aż wystygnie.

Kaj-makowiec

Wszystkich, którzy nie są wielkimi fanami tradycyjnego makowca zaciekawić powinna jego słodsza, bardzo kremowa i słodka wersja.

Składniki:

duża puszka gotowej masy makowej,

gotowy kajmak w puszce (można zastąpić masą toffi),

6 jajek,

2 łyżki bułki tartej,

1 opakowanie budyniu waniliowego bez cukru,

200 g masła,

200 g cukru pudru,

1 łyżka mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia

ulubione bakalie - rodzynki, suszona żurawina, suszone śliwki, kandyzowane pomarańcze lub inne

suszona żurawina lub wiórki kokosowe do przybrania

Wykonanie:

Oddzielamy białka od żółtek. Żółtka ucieramy na jednolitą masę z masłem i cukrem. Dodajemy gotową masę makową oraz składniki sypkie: bułkę tartą, budyń, mąkę i proszek do pieczenia. Dokładnie mieszkamy. Do przygotowanej masy dodajemy wcześniej sparzone bakalie. Białka ubijamy na puszystą pianę i dodajemy co ciasta. Mieszamy szpatułką, aby białka nie opadły. Przekładamy ciasto do wysmarowanej tłuszczem i wyłożonej papierem do pieczenia formy.

Wkładamy do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika (grzanie góra-dół) i pieczemy przez ok. 50 minut. Kiedy ciasto wystygnie przygotowujemy polewę kajmakową - puszkę z kajmakiem otwieramy i wstawiamy do garnka z gotującą się wodę. Kiedy masa kajmakowa zrobi się bardziej lejący wykładamy ją na makowiec. Posypujemy suszoną żurawiną lub wiórkami kokosowymi. Spróbować można już po 2 godzinach - kiedy kajmak ponownie zastygnie.