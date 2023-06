Efektowne działania

Terroryści opanowali barkę z chemikaliami. Śmigłowiec Black Hawk w akcji. Mamy zdjęcia

Z takimi widokami nie mamy do czynienia zbyt często. Terroryści opanowali barkę z chemikaliami, wzięli zakładników i otworzyli ogień - to sceny, które można było obserwować na Wiśle w Toruniu w ramach ćwiczeń policjantów, strażaków i WOPR-owców. W akcji "Wisła 2023" użyto m.in. śmigłowca Black Hawk. Na wodzie i w powietrzu działało ok. 70 osób.