To najstarszy klub w Toruniu. "Symbol integracji i dbałości o rozwój pokoleń". Tak świętowali piękny jubileusz

Wielkie gwiazdy przyjechały na bal do marszałka. Zachwycające kreacje widać na zdjęciach

to absolutny rekord!

Pomorzanin Toruń ma 90 lat

Za nami uroczysta gala, będąca częścią obchodów 90-lecia powstania KS Pomorzanina Toruń. Przedstawiciele klubu, przyjaciele, radni, prezydent Torunia i przedstawiciele PZPN spotkali się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Wśród gości znaleźli się:

Najstarszy toruński Olimpijczyk z Helsinek 1952 r. Tadeusz Tulidziński.

Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej i członek zarządu PZPN Eugeniusz Nowak

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Środowiska Michał Rzymyszkiewicz

Radni Karolina Krajewska, Dominika Walichniewicz i Aneta Wierzbowska

Wieczór uświetniły wspomnienia legend klubu oraz wręczenie pamiątkowych odznaczeń i nagród, a całości dopełniła muzyka kwartetu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Współprowadzącym galę był członek zarządu "Pomorka", Patryk Stec. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod cytatem i galerią ze zdjęciami.

Założony w 1935 roku KS Pomorzanin Toruń na przestrzeni dziewięciu dekad klub stał się symbolem nie tylko sukcesów sportowych, lecz także integracji lokalnej społeczności oraz dbałości o rozwój kolejnych pokoleń młodych sportowców - podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia.

KS Pomorzanin Toruń - historia klubu

KS Pomorzanin Toruń powstał w 1935 roku, wywodząc się z dwóch ognisk Kolejowego Przysposobienia Wojskowego działających przy stacji Toruń-Główny i Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej. Od samego początku był wielosekcyjnym klubem, którego barwy ustalono na niebiesko-biało-czerwone.

Sekcja piłki nożnej, jako jedyna działająca nieprzerwanie od założenia, rozgrywała mecze na Stadionie Miejskim w Toruniu. Przełomowym momentem było przyjęcie zawodników zbankrutowanego TKS w 1937 roku, co przyczyniło się do szybkich awansów drużyny aż do klasy A. Niestety, okres II wojny światowej na jakiś czas wstrzymał działalność klubu.

Po wojnie Pomorzanin kontynuował rozwój, zdobywając sukcesy w różnych dyscyplinach. Wyróżniały się szczególnie sekcje lekkiej atletyki i hokeja na trawie, które przyniosły klubowi tytuły mistrzowskie oraz reprezentantów na igrzyskach olimpijskich. W latach 80. i 90. hokej na trawie stał się wizytówką klubu, zdobywając tytuły mistrzów Polski zarówno na boisku, jak i w hali. Obecnie w barwach Pomorzanina mamy trzy sekcje, będące oddzielnymi podmiotami prawnymi - piłkarską, hokeja na trawie i bokserską.

- Pomorzanin pozostaje symbolem sportowej tradycji Torunia - podkreślają przedstawiciele UMT w komunikacie na głównej stronie miasta.