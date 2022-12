Tak wyglądały "Totalne remonty Szelągowskiej" w Toruniu. Gosia kocha pomagać innym. Dobro wróciło do wspaniałej kobiety

Druga dekada grudnia przyniosła sporo opadów śniegu i typowo zimowe temperatury w Polsce. Nie inaczej było w Toruniu i okolicach. Wielu zastanawiało się, czy taki stan rzeczy utrzyma się do świąt Bożego Narodzenia. - Do końca tygodnia będzie panowała zima. W ciągu dnia i nocami odczujemy mróz, choć bez opadów śniegu. Wyraźna odwilż przyjdzie w przyszłym tygodniu - powiedział nam Rafał Maszewski, autor serwisu pogodawtoruniu.pl.

Jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia 2022 w Toruniu?

Zdaniem cenionego toruńskiego eksperta, od poniedziałku (19 grudnia 2022 r.) będziemy odczuwać wpływ niżu atlantyckiego, który skieruje w naszym kierunku cieplejsze powietrze. Już w poniedziałek mróz w ciągu dnia będzie bardzo znikomy, ok. -1 stopni Celsjusza. - Sporo chmur, a wieczorem i w nocy z poniedziałku na wtorek opady deszczu, również marznącego i możliwa gołoledź. Podłoże będzie wymrożone i zrobi się niebezpiecznie - zaznacza Rafał Maszewski w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Od wtorku (20 grudnia) należy się spodziewać dodatnich temperatur, zwłaszcza w ciągu dnia. Termometry wskażą 3-5 stopni i nawet nocami możliwy jest delikatny plus. Taki stan rzeczy utrzyma się na pewno do 23 grudnia. A co z Wigilią i świętami Bożego Narodzenia?

Boże Narodzenie 2022 w Toruniu. Taka będzie pogoda 24, 25 i 26 grudnia?

Zapytaliśmy Rafała Maszewskiego o konkrety, związane ze świątecznymi dniami. - Tu mamy jeszcze znak zapytania. Pojawiają się opcje, że może się ochładzać, ale przeważają sygnały, że zima nie powróci. Przynajmniej w ciągu dnia temperatura powinna być na plusie. Jeśli wystąpią opady, to będą mieszane. W Wigilię nie spodziewajmy się opadów śniegu. Zaznaczam, że to nie jest jeszcze pewne na 100%. Wiemy na pewno, że w przyszłym tygodniu przyjdzie odwilż - przekazuje nam Rafał Maszewski, właściciel strony pogodawtoruniu.pl.

W najbliższych dniach będziemy monitorować sytuację pogodową w Toruniu i okolicach. Bliżej świąt z pewnością zaktualizujemy prognozy na 24, 25 i 26 grudnia. A wy, wolicie białe święta, czy może chcielibyście wyraźnego ocieplenia? Zapraszamy do sekcji z komentarzami i do głosowania w sondzie, którą zamieszczamy pod tekstem.

