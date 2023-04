Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w okresie świątecznym to nic nowego. Na szczęście MZK w Toruniu informuje o takowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto wiedzieć, że wielkanocne korekty w rozkładach będą obowiązywać już od czwartku (6 kwietnia 2023 r., Wielki Czwartek). Z racji tego, że wielu naszych czytelników ma tego dnia normalny dzień pracy, przekazujemy szczegóły i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Dzięki temu unikniemy przykrych niespodzianek na przystanku.

Toruń. Komunikacja miejska w okresie świąt wielkanocnych

Na szczęście zmiany, które obowiązują od 6 kwietnia nie wywrócą rozkładów do góry nogami. Torunianie spokojnie dotrą do pracy lub szkoły. Nie oznacza to jednak, że rozkłady będą takie same jak w środę.

6-7 kwietnia 2023 r. (Wielki Czwartek-Wielki Piątek)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku do piątku w dni feryjne.

8 kwietnia 2023 r. (Wielka Sobota)

Ruch tramwajowy i autobusowy bez zmian – tj. według rozkładów jazdy obowiązujących w soboty.

Toruń: Tak pojadą autobusy i tramwaje w Wielkanoc. Sprawdź, jak dojechać do rodziny

W niedzielę i poniedziałek (9-10 kwietnia 2023 r.) ruch tramwajowy i autobusowy będzie ograniczony:

autobusy linii nr 19, 29, 32, 44, 113, 121 i 122 kursować będą według świątecznych rozkładów jazdy;

tramwaje linii nr 1, 2 i 5 oraz autobusy linii nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 40, 111, 115 i 131 kursować będą według rozkładów jazdy obowiązujących w niedziele;

nie będą kursować tramwaje linii nr 4 i 7 oraz autobusy linii nr 24.

11 kwietnia 2022 r. (wtorek)

Ruch tramwajowy i autobusowy wg rozkładów jazdy obowiązujących od poniedziałku do piątku w dni feryjne.

- W sobotę 8 kwietnia 2023 r., w związku z zawodami żużlowymi na Motoarenie, uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów linii nr 5 o godz. 16:30 i 17:00 z pętli Olimpijska oraz linii nr 2 o godz. 17:10 z pętli Elana. Po zawodach ok. godz. 20:00 uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 i 5 - przekazuje Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu.

Spodobał ci się materiał? Obserwuj nas na Facebooku!

Sonda Czy przekonują cię propozycje Torunia ws. komunikacji miejskiej? Tak Nie Nie mam zdania