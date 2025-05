i Autor: facebook.com/rafal.bruski & facebook.com/pawel.gulewski Toruń kontra Bydgoszcz na rowerach. Prezydenci zakładają się o frekwencję wyborczą

tego jeszcze nie było!

Prezydent Torunia Paweł Gulewski ma zakład z prezydentem Bydgoszczy, Rafałem Bruskim. Stawką pojedynku jest nie tylko rowerowa przejażdżka w lajkrowych spodniach, ale przede wszystkim – wygrana demokracji. Wszystko po to, by zachęcić mieszkańców do licznego udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich.