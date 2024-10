Toruń stał się planem filmowym. Kręcą serial, który ma być hitem platformy Max

Nosił na rękach Beatę Kozidrak i tańczył w legendarnym klubie. W Toruniu zna każdy kąt, a do Warszawy się nie wybiera

W Toruniu rusza wyjątkowy festiwal. Do kina zaprasza najmłodszych

W środę (2 października), do godziny 23:00 filmowców spotkać można na skrzyżowaniu ul. Żeglarskiej i Kopernika oraz św. Jana i na ul. Podmurnej. W czwartek w godz. 10:00-24:00 zostanie wyłączona z ruchu ul. Przedzamcze. W piątek filmowcy zajmą Bulwar Filadelfijski w okolicach ulicy Mostowej, świętego Jakuba oraz na Przedzamczu. W weekend spotkamy ekipę także na moście Piłsudskiego. Piesi i rowerzyści poruszać będą się mogli wyłącznie po stronie zachodniej, od Przystani AZS, zaś kierowcy będą musieli liczyć się z ruchem wahadłowym i miejscowym wstrzymaniem ruchu.

Ruchem kierować będą sygnaliści. We wspomnianych lokalizacjach pojawi się odpowiednie oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu - informują przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia na głównej stronie grodu Kopernika.

W Toruniu kręcą serial dla platformy Max. O czym jest?

Scenariusz do serialu powstał na podstawie kryminału toruńskiego pisarza Roberta Małeckiego. Akcja powieści dzieje się w Toruniu, więc i część scen będzie kręcona w Zespole Staromiejskim i jego okolicy. Za produkcję dla serwisu Max odpowiada studio Opus TV sp. z o. o. znane z produkcji takich seriali jak „Kruk”, „Klangor” czy „Informacja zwrotna”. Producentem jest Łukasz Dzięcioł, Piotr Dzięcioł i Kacper Wysocki, a za reżyserię odpowiada Łukasz Jaworski. Akcja "Zmory" to podróż w czasie. Przeniesiemy się do lat 80.

W mediach społecznościowych pojawiły się ogłoszenia o poszukiwaniu statystów. Ekipa filmowa oferuje 120 zł za dzień zdjęciowy. Autorzy zaznaczają, że oferta skierowana jest do kobiet i mężczyzn w wieku 25-60 lat. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu.