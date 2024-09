Toruń w latach 1939-1945 na wyjątkowych zdjęciach! Takich nie pokazał jeszcze nikt

9 kierowców po napojach wyskokowych to nie wszystko! Policjanci z Torunia przekazali alarmujące dane

KS Apator Toruń osłabiony w półfinałach PGE Ekstraligi. Zawodnik wypadł do końca sezonu

Centrum Szkoleniowe Wojsk Obrony Terytorialnej przeniesione do Grudziądza? Toruńscy radni protestują

Toruń w czasach II wojny światowej. Wyjątkowe zdjęcia

To prawdziwa gratka dla tych, których pasjonuje historia grodu Kopernika. 7 września mija 85 lat od wkroczenia Wehrmachtu do Torunia i od początku krwawej niemieckiej okupacji, która trwała prawie pięć i pół roku. W środę (4 września 2024) 18:00 o godzinie w Sali Audiowizualnej w budynku B Centrum Sztuki Współczesnej rozpocznie się wykład pt. „Toruń w czasach II wojny światowej na zdjęciach żołnierzy, mieszkańców, turystów – 1939-1945”. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.

Tematem będzie okupacyjny Toruń, widziany przez obiektyw aparatu fotograficznego. Kolekcję ponad 200 zdjęć z czasów okupacji przedstawi Marcin Orłowski – przewodnik i krzewiciel historii miasta - przekazują przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia.

Będzie to wspaniała okazja do obejrzenia wyjątkowych fotografii i wysłuchania eksperta w dziedzinie historii nie tylko grodu Kopernika. Marcin Orłowski przekazał nam dwa zdjęcia, które znajdują się w jego zbiorach. Więcej informacji na temat opisywanego wydarzenia znajdziecie w tym miejscu.