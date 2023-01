Kawa może być gorzka lub kwaskowa, ale równie dobrze może być słodka. Oni, czyli toruńska palarnia kawy Fonte wiedzą, jak to zrobić. To pasjonaci małej czarnej. O kawie wiedzą wszystko. - Smak kawy zależy od kraju pochodzenia, wysokości upraw, nasłonecznienia, a później również od czasu i profilu jej palenia. Im dłuższy czas obróbki termicznej, tym ziarna będą ciemniejsze. Wtedy w naparze będzie wyczuwalne więcej goryczy. Im krótszy czas palenia, tym ziarna będą miały kolor jasno brązowy i kawa będzie miała wyższą kwasowość - mówi nam Łukasz Jurkiewicz z toruńskiej palarni kawy Fonte.

- Zdarza nam się eksperymentować z ziarnem, przykładowo ziarna leżakujemy w dębowych beczkach po rumie, koniaku, w taki naturalny sposób tworzymy kawy smakowe - dodaje pasjonat od kawy.

Toruń. Palarnia kawy Fonte gra z WOŚP 2023. Oto, co wystawiła na licytację

Fonte na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazało to, co ma najlepszego, czyli 5 rodzajów kaw (w sumie 6 kg), 6 filiżanek i fabrycznie nowy ekspres Magenta Prestige marki Gaggia. Ekspres parzy doskonałą kawę i każdy poranek przywita nas aromatycznym mlecznym cappucino lub mocnym espresso - to zależy tylko od Was. Link do tej wyjątkowej licytacji znajdziecie w tym miejscu. Inne spektakularne aukcje dla WOŚP znajdziecie w galerii, którą zamieszczamy pod artykułem.

