Toruński Apator stawia na stabilizację. Zmiany u ważnego zawodnika

For Nature Solutions KS Apator Toruń zajął trzecie miejsce w sezonie 2023 PGE Ekstraligi. Brązowy medal trzeba uznać za sukces, biorąc pod uwagę potencjał kadrowy tych, którzy byli wyżej - Betard Sparty Wrocław i Platinum Motoru Lublin. Styl porażki w półfinale z wrocławianami był fatalny, ale "Anioły" zmazały plamę w dwumeczu z Taruon Włókniarzem Częstochowa i kibice mogli bić brawo swoim ulubieńcom. Fani liczą, że kolejna kampania przyniesie co najmniej tak dobry wynik, a może i lepszy. Od kilkunastu tygodni spływały informacje o braku transferów do klubu. Adam Krużyński z rady nadzorczej wyraźnie zaznaczył przed kamerami Canal+ Sport 5, że nie będzie wariackich licytacji i przepłacania zawodników. Kibice czekali jednak na dobre wieści i takowe pojawiły się 10 listopada.

Żużel: Apator stawia na stabilizację. Sajfutdinow i Lambert do 2025 roku

Emil Sajfutdinow wspominał o tym już w podcaście Jacka Dreczki "Mówi się żużel", ale 10 listopada pojawiło się oficjalne potwierdzenie. Rosjanin z polskim paszportem będzie "Aniołem" przynajmniej do 2025 roku. Lider Apatora miał drugą najwyższą średnią w sezonie 2023 PGE Ekstraligi. Swoją fantastyczną jazdą rozkochał w sobie kibiców z Motoareny. Nic więc dziwnego, że na te wieści zareagowali bardzo entuzjastycznie.

W sezonach 2024 i 2025 w Apatorze zobaczymy też Roberta Lamberta. Brytyjczyk podkreślił, że jest zaangażowany w budowanie silnej drużyny. U 25-latka zmieni się sporo jeśli chodzi o team. Jego główny mechanik Kamil Antoniewicz przechodzi do teamu Leona Madsena. Lambert chce postawić na warsztat w Toruniu i ekipę, do niedawna kojarzoną z Australijczykiem Maxem Frickiem. O dwa lata kontrakt przedłużył też junior Krzysztof Lewandowski. Jeszcze przynajmniej przez rok na Motoarenie prezentować się będą Patryk Dudek, Paweł Przedpełski i Wiktor Lampart. Od maja w PGE Ekstralidze będzie mógł się ścigać Antoni Kawczyński. Na utalentowanego nastolatka również w grodzie Kopernika bardzo liczą. Całość poprowadzi Piotr Baron, który z Unią Leszno zdobył cztery tytuły DMP.