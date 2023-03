Szczere słowa Emila Sajfutdinowa po treningu w Toruniu: "Stres był i będzie"

Ekscytujące derby we Włocławku. Anwil wbija gwóźdź do trumny Twardych Pierników? Zdjęcia z meczu

Nazwisko Sajfutdinow wzbudza mnóstwo emocji. Rosjanin z polskim obywatelstwem wróci do ligowego ścigania w Wielką Sobotę. Fani z Torunia wierzą, że wywiąże się z roli lidera For Nature Solutions Apatora Toruń. W poniedziałek podpatrywaliśmy, jak "Baszkirska Torpeda" wygląda na dobrze. Jedno jest pewne, jego sylwetka wciąż imponuje. - Odczuwam duży głód jazdy. Jak pan ma jakąś pasję, to wie jak to jest. U mnie tą pasją jest żużel, więc bardzo się cieszę z powrotu - powiedział nam w czasie treningu Sajfutdinow.

Żużel: Sajfutdinow o przerwie w startach

W 2022 roku nie oglądaliśmy Emila Sajfutdinowa w meczach PGE Ekstraligi, nie było go również w Grand Prix. Media społecznościowe obiegały filmy z jego treningów. Wygląda na to, że 33-latek nie będzie miał problemów z odnalezieniem się na torze.

- Co innego trening, a co innego zawody. U mnie to bardziej było testowanie sprzętu, żeby wiedzieć gdzie jestem i jak reaguje motocykl. Dbałem o trening fizyczny, jeździłem na motorze crossowym. Dobrze się czuje na żużlowym, ale potrzebuję regularnej jazdy, aby zrozumieć jakim sprzętem dysponuję - podkreślił Sajfutdinow.

Sajfutdinow: Klub potrzebuje moich punktów. Stres zawsze będzie

Rosjanina z polskim obywatelstwem zapytaliśmy też, czy będzie chciał coś udowodnić otoczeniu. Niektórzy wciąż twierdzą, że z powodu barbarzyńskiej inwazji Rosji na Ukrainę, Sajfutdinowa nie powinno być w ligowym i światowym żużlu.

- Klub potrzebuje moich punktów. Oczywiście jest stres, zawsze był i będzie. To jest taki stres sportowy. Bardzo się cieszę, ze znów mogę go poczuć. Jestem gotów do walki dla tej drużyny - zapewnił Emil Sajfutdinow. - Na pewno jest to drużyna z potencjałem na walkę o mistrzostwo Polski. Mamy swój cel i zrobimy wszystko, aby go osiągnąć. Naturalnie i z głową - dodał.

Sajfutdinow jest pod wrażeniem postępu toruńskich młodzieżowców. Jego zdaniem Krzysztof Lewandowski i Mateusz Affelt będą zdobywać ważne punkty dla Apatora. Zapewnił też, że podczas sparingów i meczów będzie chciał pomagać juniorom i służyć dobrą radą. Pierwszy ligowy test już 8 kwietnia. Na Motoarenę przyjedzie ebut.pl Stal Gorzów. Relację i zdjęcia będziemy przekazywać na se.pl/torun.

