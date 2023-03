Robili to na ulicach Torunia. Wszystko się nagrało! Ten film obnaża ich grzechy

To była ostatnia ewentualna przeszkoda - Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta podeszli do egzaminu teoretycznego na licencję Ż. Rosjanie z polskim paszportem chcą ponownie ścigać się w PGE Ekstralidze. Za pomyślność egzaminu Sajfutdinowa trzymali kciuki fani toruńskiego Apatora. Już w poniedziałek (13 marca 2023 r.) spłynęły do nich dobre wieści. "Baszkirska Torpeda" na pewno pomoże drużynie w nadchodzących meczach.

Żużel. Sajfutdinow zdał egzamin na licencję Ż. "Nie było innej możliwości"

Emil Sajfutdinow i Artiom Łaguta nie musieli nikomu udowadniać, że umieją jeździć na motocyklu. Z teorią również nie mieli problemów. Obaj zdali i mogą spokojnie przygotowywać się do sparingów oraz do pierwszych meczów ligowych.

- Nie było innej możliwości, w końcu to jeden z najlepszych żużlowców na świecie. Cieszymy się, że ma już to za sobą i z optymizmem patrzymy w przyszłość - powiedziała naszemu dziennikarzowi prezes KS Toruń Ilona Termińska.

24 i 28 marca toruński Apator zaprasza kibiców na bardzo ciekawie zapowiadające się mecze sparingowe. Na Motoarenę przyjadą Motor Lublin i Włókniarz Częstochowa. Z kolei w Wielką Sobotę torunianie podejmą ebut.pl Stal Gorzów. Będzie to ligowa inauguracja na najpiękniejszym żużlowym stadionie świata. Aby nakręcić kibiców żużla na przyszły sezon, pod tekstem prezentujemy galerię zdjęć z Motoareny.

