Tak Apator Toruń przygotuje się do sezonu 2023 PGE Ekstraligi. Sawina zdradza plany

8 kwietnia 2023 roku żarty się skończą. Do toruńskiego Apatora przyjedzie gorzowska Stal i obie drużyny powalczą w 1. kolejce PGE Ekstraligi. Przed "Aniołami" ostatnie tygodnie przygotowań. Robert Sawina i jego sztab muszą zrobić wszystko, aby w Wielkanoc być w jak najlepszej formie. Wiemy już, jakie plany mają torunianie na końcówkę lutego i początek marca.

Apator Toruń rusza do Hiszpanii. Zgrupowanie od 25 lutego

- 25 lutego wybieramy się do Hiszpanii, do okręgu Costa del Sol koło Gibraltaru. Planujemy aktywności związane z rowerem, na które przeznaczymy ok. 3 godzin w ciągu dnia. Wieczory to gry i zabawy, które będą możliwe na miejscu. Dostępne będą basen, odnowa biologiczna, siłownia i wszystko, co jest nam potrzebne. Zgrupowanie zakończy się 4 marca - powiedział nam Robert Sawina, trener Apatora.

Apator odjedzie sparingi z medalistami PGE Ekstraligi

"Anioły" pojadą towarzysko z innymi zespołami, które wymienia się w gronie kandydatów do medali w sezonie 2023. W okolicach 10 marca zaczną się treningi na Motoarenie, a dwa tygodnie później przyjdzie czas na sparingi.

- Na tę chwilę wiemy, że będziemy rywalizować z Motorem Lublin i Włókniarzem Cżęstochowa. Z ekipą z Lublina zmierzymy się 24 marca u nas, a rewanż zaplanowano na 2 kwietnia. 28 marca podejmiemy Włókniarza, a dzień później udamy się do Częstochowy - informuje nas trener Sawina.

W składzie Apatora zobaczymy w tym roku Emila Sajfutdinowa i Wiktora Lamparta. Do Motoru Lublin odszedł Jack Holder, który najpewniej zaprezentuje się fanom z Torunia w marcowym sparingu. Relacje z tych meczów przeprowadzimy na portalu se.pl/torun.

