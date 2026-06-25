Tragedia nad jeziorem w Kujawsko-Pomorskiem! Nie żyje 18-letni mężczyzna

Dramatyczna walka o życie 18-latka. Mężczyzna zniknął pod wodą 20 metrów od brzegu

Zgłoszenie o zniknięciu młodego mężczyzny pod wodą wpłynęło do ratowników WOPR Włocławek w czwartek, 25 czerwca o godzinie 15.55 za pośrednictwem Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy.

- Na miejsce natychmiast zadysponowano Specjalistyczne Grupy Wodno-Nurkowe z Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku oraz nurkowie z WOPR Włocławek. Czas odgrywał kluczową rolę. Po dotarciu na miejsce nurek z PSP zlokalizował ciało 18-latka na dnie jeziora i przekazał je ratownikom wodnym na łodzi. Służby natychmiast podjęły dramatyczną walkę o życie nastolatka, rozpoczynając resuscytację krążeniowo-oddechową – informują ratownicy WOPR Włocławek.

Jak ustalono, 18-latek postanowił przepłynąć jezioro wpław. W drodze powrotnej, gdy do brzegu pozostawało już tylko około 20 metrów, nagle opadł z sił i zniknął pod powierzchnią wody.

Do akcji skierowano Specjalistyczną Grupę Wodno-Nurkową PSP z Włocławka, Specjalistyczną Grupę Sonarową z Torunia, nurków WOPR oraz strażaków z kilku jednostek OSP. Na miejscu pracowali również ratownicy medyczni i policjanci. Po wydobyciu 18-latka z dna jeziora rozpoczęto reanimację. Niestety mimo wysiłków służb obecnych na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon.

Ratownicy apelują: „Nawet 20 metrów od brzegu może decydować o życiu”

Po tragedii ratownicy po raz kolejny przypomnieli, jak niebezpieczne może być pływanie na otwartych akwenach bez odpowiedniego zabezpieczenia.

- Ta tragedia pokazuje, jak zdradliwy potrafi być żywioł. Nawet 20 metrów od bezpiecznego brzegu może decydować o życiu. Prosimy, pamiętajcie o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa: Mierz siły na zamiary. Przepływanie jezior wpław bez asekuracji to ogromne ryzyko. Zmęczenie, skurcz lub nagłe pogorszenie samopoczucia mogą odciąć drogę powrotną. Pływaj z boją asekuracyjną. Tak zwana "pamelka" lub boja pneumatyczna powinna być obowiązkowym elementem każdego, kto wypływa na otwartą wodę. W razie kryzysu utrzyma Cię na powierzchni – apelują ratownicy WOPR.

Ratownicy przypominają również, aby korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, nigdy nie wchodzić do wody po alkoholu oraz unikać gwałtownego wskakiwania do jeziora po długim przebywaniu na słońcu. Podkreślają, że przestrzeganie tych podstawowych zasad może uratować życie.

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