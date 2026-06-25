Pasjonaci zjadą do Czernikowa. Zbierają pieniądze na leczenie Majeczki i Huberta

Piknik Motocyklowy w Czernikowie wspiera chore dzieci

Podstawowym założeniem zaplanowanego wydarzenia jest zgromadzenie funduszy na rzecz chorych dzieci z gminy Czernikowo. Inicjatorzy V Charytatywnego Pikniku Motocyklowego w Czernikowie chcą przyciągnąć na zlot możliwie największą grupę miłośników jednośladów. O szczegółach całego przedsięwzięcia w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń opowiedział Kamil Jakubowski, który współorganizuje tę wyjątkową akcję.

- Z roku na rok udaje nam się zebrać coraz większą kwotę - uśmiecha się Jakubowski. - Nie ma znaczenia, kto jakim motocyklem jeździ. U nas wszyscy są mile widziani. Kolejną ważna sprawą są uśmiechy ludzi. Z roku na rok nasz piknik cieszy się coraz większą popularnością. Jeżeli chodzi o frekwencję, też cieszymy się tendencją wzrostową - nie tylko motocyklistów, ale i lokalnej społeczności. Przede wszystkim chodzi nam o uśmiechy dzieci, dla których mamy też przygotowane atrakcje - opowiada.”

Na uczestników charytatywnej imprezy czekają zróżnicowane atrakcje, w tym pokazy pojazdów wojskowych, aut zabytkowych oraz ogromnej liczby motocykli. Najmłodsi będą mogli skorzystać ze specjalnej strefy z animatorami, dmuchanych zamków, zjeżdżalni oraz stoisk do malowania twarzy. Zaplanowano również angażujące zawody dla kierowców jednośladów, w których do wygrania będą cenne upominki, w tym voucher gwarantujący 50% zniżkę na kurs w jednej z toruńskich szkół nauki jazdy. Więcej szczegółów, dotyczących tego ostatniego pojawi się dopiero podczas imprezy.

Zespół Czaqu i parada motocyklistów w Czernikowie

Punktualnie o godzinie 14:00 rozpocznie się uroczysty przejazd motocykli przez ulice gminy Czernikowo. Kiedy maszyny wrócą na miejsce, organizatorzy oficjalnie powitają gości, po czym na scenie pojawi się popularna toruńska formacja Czaqu, rozpoznawalna głównie dzięki przebojowi „Inność”. Publiczność będzie mogła posłuchać także grupy Panzerflower, która przygotowała repertuar złożony z popularnych coverów. Zadbano również o zaplecze gastronomiczne, oferując uczestnikom gorące kiełbaski oraz karkówkę z grilla. Całkowity zysk ze sprzedaży posiłków zasili konto zbiórki. Kamil Jakubowski podkreśla, że dopóki łączenie rozrywki z dobroczynnością przynosi efekty, zespół odpowiedzialny za Piknik Charytatywny nie zamierza przerywać swoich działań.

Kamil Jakubowski o bohaterach zbiórki

Jak zaznacza Kamil Jakubowski na antenie Radia ESKA Toruń, wybór beneficjentów zawsze poprzedzają dokładne konsultacje, w które mocno angażuje się wójt gminy Czernikowo, Tomasz Krasicki. Wskazanie najbardziej potrzebujących rodzin ułatwiają wywiady przeprowadzane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z przyjętym przed laty zwyczajem, podczas tegorocznej edycji wsparcie trafi do dwójki młodych pacjentów.

- 14-letni Hubert jest dzieckiem ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną, niestety w stopniu znacznym. Hubert nie mówi. Dużą bolączką rodziców jest to, że Hubert miewa duże napady agresji, co niestety uniemożliwia pójście do szkoły, czy zaplanowanie jakichś wyjazdów. Zawsze mama musi być gdzieś obok, bo gdy Hubert ma ten napad agresji, to tylko mama może go uspokoić - opowiada Kamil Jakubowski.

- Kolejnym dzieckiem jest nasza najmłodsza bohaterka, Maja. Urodziła się w lutym, ma cztery miesiące. Zdiagnozowano u niej agenezję ciała modzelowatego. To jest ciało, które znajduje się pośrodku mózgu. Jest przekaźnikiem informacji między prawą a lewą półkulą. Maja tego nie ma. Lekarze też do końca nie wiedzą, jakie będą konsekwencje, więc póki co, każą obserwować. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał słuch. Objawy będą się niestety pojawiać. Maja przeszła jedną operację, która była bardzo droga, rodzice sami musieli zbierać środki. Była zbiórka środków w miejscowości, w której mieszkają. Ksiądz proboszcz z parafii sąsiadującej bardzo pomógł, więc tam już pomoc była pomimo tego, że Maja ma dopiero cztery miesiące - wyjaśnia organizator.

Osoby, które otrzymały pomoc w ubiegłych latach, regularnie wracają na kolejne odsłony zlotu, a ich bliscy aktywnie włączają się w prace organizacyjne, dostarczając na przykład domowe wypieki. Członkowie stowarzyszenia utrzymują z nimi stały kontakt, na bieżąco monitorując efekty finansowanego leczenia. Przedstawiciel inicjatywy gorąco zachęca gości do osobistego zaangażowania, proponując przynoszenie zabawek lub wsparcie strefy kulinarnej własnymi potrawami.

Piąta odsłona Pikniku Motocyklowego w Czernikowie wystartuje 27 czerwca dokładnie w południe, a wszelkie informacje kontaktowe udostępniono na facebookowym profilu wydarzenia. Warto zaznaczyć, że między godziną 12:00 a 16:00 na miejscu zaparkuje specjalistyczny krwiobus, w którym chętni będą mogli oddać krew. Gospodarze zapraszają wszystkich na teren Parku 700-lecia. Uczestnikom w sprawnym dotarciu na miejsce pomogą rozwieszone w całej okolicy wyraźne tabliczki kierunkowe ze strzałkami.

Galeria: Tak wyglądał IV Charytatywny Piknik Motocyklowy w Czernikowie 2025

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