Mikkel Michelsen podsumował mecz z Motorem! Ta zmiana była kluczowa

Żużel. PRES Toruń zlał Orlen Oil Motor Lublin i zgarnął punkt bonusowy!

Kibice z grodu Kopernika liczyli, że ich ulubieńcy wykorzystają osłabienie Orlen Oil Motoru, a przede wszystkim, że wreszcie pokażą pełnię potencjału. Scenariusz niedzielnego meczu przekroczył jednak oczekiwania nawet największych optymistów. PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrał 61:29 i zgarnął pełną pulę. Po zawodach radości nie ukrywał Mikkel Michelsen, który od początku sezonu poszukuje swojej najlepszej wersji.

- Było dużo lepiej, niż w ostatnim czasie. Miałem trudny początek, ale zmieniłem motocykl po pierwszym wyścigu i wygląda na to, że działało to dobrze. Ponownie - znakomity występ całej drużyny. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek myślał, że osiągniemy coś takiego. To pokazuje, że był ogień, byliśmy tak mocni, jak w zeszłym roku. Musimy walczyć dalej - powiedział Michelsen w rozmowie z "Super Expressem".

Rozmowę o niedzielnym meczu zobaczycie w materiale wideo, który publikujemy nad tekstem. Przed PRES Toruń kolejny domowy mecz. W piątkowy wieczór "Anioły" zmierzą się z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa.

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Orlen Oil Motor Lublin 61:29

PRES Grupa Deweloperska Toruń - 61

9. Patryk Dudek - 12+2 (2*,2,2*,3,3)

10. Robert Lambert - 11+2 (3,1*,3,2*,2)

11. Norick Bloedorn - 7+2 (3,1*,1,2*)

12. Mikkel Michelsen - 9+2 (0,2,3,2*,2*)

13. Emil Sajfutdinow - 12 (3,3,3,3,-)

14. Mikołaj Duchiński - 3+1 (2*,1,0)

15. Antoni Kawczyński - 7+1 (3,0,3,1*)

16. Nicolai Heiselberg - NS

Orlen Oil Motor Lublin - 29

1. Kacper Woryna - 6 (1,2,2,0,1,0)

2. Mateusz Cierniak - 4+2 (1*,1*,1,0,1)

3. Martin Vaculik - 1+1 (0,0,1*,0)

4. Dawid Cepielik - NS (-,-,-,-)

5. Bartosz Zmarzlik - 14 (2,3,3,2,1,3)

6. Bartosz Bańbor - 4 (1,2,0,1,0)

7. Sven Cerjak - 0 (0,0,-)

8. Bartosz Jaworski - 0 (0)

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądał mecz PRES Toruń - Orlen Oil Motor Lublin. Fotorelacja z toru i trybun