Trener Apatora zdradza ciekawe kulisy! Patryk Dudek jechał z kontuzją

For Nature Solutions KS Apator Toruń pokonał ebut.pl Stal Gorzów 47:43, w pierwszym meczu sezonu 2023 PGE Ekstraligi. Anioły musiały drżeć o wynik do ostatniego biegu, ale trener Robert Sawina nie ukrywał radości i podkreślał, że na początku rozgrywek istotne było zgarnięcie dwóch punktów. Zaznaczył, że zwycięstwo urodziło się w konkretnych bólach i dużo rzeczy jest do poprawy. Już po zakończeniu meczu trwała analiza, co trzeba zrobić w kontekście kolejnych spotkań.

- Dwa punkty zostały w Toruniu i to jest dla mnie najistotniejsze. Wszyscy widzieli, że jeszcze mamy sporo do zrobienia, aby odkryć wszystkie tajemnice, które mamy po lekkiej zmianie i kosmetyce naszego toru - powiedział Sawina, pytany o emocje przez dziennikarza "Super Expressu".

Zobacz pierwszą galerię z meczu For Nature Solutions KS Apator Toruń - ebut.pl Stal Gorzów

Sawina zdradza ciekawe kulisy meczu Apatora ze Stalą. Patryk Dudek jechał z kontuzją!

Szkoleniowiec Apatora ponownie zaznaczył, że będzie stawał murem za swoimi zawodnikami i wierzył w ich dobrą jazdę. Dotyczy to m.in. Wiktora Lamparta. Zapytaliśmy go również o postawę Patryka Dudka, który nie błyszczał w sparingach i zastanawiano się, jak wypadnie w walce o ligowe punkty. "Duzers" zgarnął 9 punktów i bonus. Poznaliśmy bardzo ciekawe kulisy drugiej części zawodów, którymi emocjonowaliśmy się w Wielką Sobotę.

- Patryk przede wszystkim startował z kontuzją, po tym zdarzeniu z Thomsenem (bieg nr 7, upadek Duńczyka - dop. red.). Miał dwa rozcięte palce, które zostały zaklejone, aby nie leciała krew. Stąd też czucie w dwóch palcach było słabe. Jestem zbudowany jego postawą. Okazało się, że mecz ligowy to jest coś zupełnie innego niż sparingi czy turnieje. Paweł Przedpełski to kolejny zawodnik, który potwierdził, że to co było wcześniej, to już nie ma zastosowania w lidze. O formę Lamberta i Emila Sajfutidnowa możemy być spokojni - powiedział nam Sawina.

Rzeczywiście, Robert Lambert i Rosjanin z polskim obywatelstwem spisali się na medal. 11+2 i 11+1 to znakomite rezultaty. Swoje dorzucili również juniorzy. Mateusz Affelt wygrał wyścig młodzieżowców, a Krzysztof Lewandowski dwukrotnie ograł Mateusza bartkowiaka. Kolejny mecz toruńskiego Apatora już w niedzielę, 16 kwietnia. Rywalem będą Cellfast Wilki Krosno.

Spodobał ci się materiał? Obserwuj nas na Facebooku!

Sonda Czy Apator zdobędzie medal w sezonie 2023 PGE Ekstraligi? Tak Nie Nie mam zdania