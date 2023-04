Thriller na Motoarenie! Apator wyrwał zwycięstwo w ostatnim biegu. Mamy zdjęcia

Rydzyk nie wytrzymał przed Wielkanocą! Mówi o "obrzydliwych kalumniach". Zachęca do konkretnego działania

For Nature Solutions KS Apator Toruń - 47

9. Patryk Dudek - 9+1 (3,3,1*,1,1)

10. Robert Lambert - 11+2 (3,2*,2,3,1*)

11. Paweł Przedpełski - 7+1 (0,1*,3,3,0

12. Emil Sajfutdinow - 11+1 (2,2,2*,3,2)

13. Wiktor Lampart - 4 (0,1,3,0)

14. Krzysztof Lewandowski - 2 (1,1,0)

15. Mateusz Affelt 3 (3,0,0)

ebut.pl Stal Gorzów - 43

1. Szymon Woźniak - 8+2 (1*,2*,3,2,0)

2. Oskar Fajfer - 9 (1,3,0,2,3)

3. Martin Vaculik - 11+1 (2,3,1*,0,2,3)

4. Wiktor Jasiński - 4 (2,0,2,-)

5. Anders Thomsen - 7+2 (3,w,1,1*,2*)

6. Mateusz Bartkowiak - 0 (0,0,0)

7. Oskar Paluch - 4+1 (2,1,1*)

8. Mathias Pollestad - NS

Sędzia: Michał Sasień

Widzów: ok. 11 500

Żużel. Apator - Stal: Relacja z meczu 1. kolejki PGE Ekstraligi

Przed spotkaniem trener Apatora Robert Sawina uspokajał i przekonywał, że wszyscy wierzą w dobre otwarcie w wykonaniu Aniołów. Pytany przez "Super Express" o obawy o formę Patryka Dudka i Pawła Przedpełskiego szkoleniowiec zapewniał o wsparciu dla całego zespołu. Egzamin dla kandydatów do medalu przeprowadziła gorzowska Stal, która pierwszy raz od 3828 dni musiała sobie radzić bez Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata przeniósł się do Platinum Motoru Lublin.

Pierwsza seria przyniosła arcyważne trójki Patryka Dudka i Mateusza Affelta. Bardzo wolny był junior gości Mateusz Bartkowiak, który dwukrotnie stracił pozycję nr 3 na rzecz Krzysztofa Lewandowskiego. Optymizm w serca kibiców gości wlał Anders Thomsen, który w dobrym stylu pokonał Emila Sajfutdinowa. W tym samym biegu nr 3 Oskar Fajfer był lepszy na trasie od Wiktora Lamparta, który zaliczył nieudany ligowy debiut w Toruniu.

Po kolejnym słabym występie Lamparta z biegu nr 6 gorzowianie objęli prowadzenie 19:17. Swoją pierwszą "trójkę" po powrocie do PGE Ekstraligi zaliczył Oskar Fajfer. Chwilę później upadek bez udziału rywala zaliczył Anders Thomsen. Sędzia Michał Sasień wykluczył Duńczyka, a liderzy Apatora nie mieli problemu z juniorem gości.

Na początku trzeciej serii przełamał się Lampart, który niespodziewanie dla wielu przywiózł za plecami duet Witkor Jasiński - Martin Vaculik. W biegu nr 9 "zapachniało gipsem". Patryk Dudek bardzo ostro walczył z duetem Szymon Woźniak - Oskar Fajfer. Po wyjściu z drugiego łuku drugiego okrążenia wydawało się, że Woźniak nie znajdzie miejsca pod bandą, ale udało mu sie wyjechać i to na prowadzeniu! Z galimatiasu skorzystał Lambert, który wyprzedził Fajfera. Mocnym uderzeniem zakończyli torunianie, którzy w znakomitym stylu pokonali Thomsena. To otworzyło pole do rezerw taktycznych Stanisławowi Chomskimu.

Końcówka i cały mecz dla Apatora

Szkoleniowiec gości błyskawicznie skorzystał z okazji i Wiktora Jasińskiego zmienił Martinem Vaculikiem, ale ten zaliczył najgorszy bieg w tym meczu. Długo jechał trzeci, ale na ostatnim okrążeniu wyprzedził go Patryk Dudek. Przy zwycięstwie Emila Sajfutdinowa oznaczało to powiększenie przewagi gospodarzy. Swoje biegi wygrali też Przedpełski i Lambert, co dało komfort podopiecznym Sawiny.

Gorzowianie walczyli do końca. Bieg nr 14 był ozdobą meczu. Oskar Fajfer bronił się przed Patrykiem Dudkiem, który tak zaangażował się w walkę o triumf, że stracił pozycję na rzecz Thomsena. O wszystkim decydował ostatni bieg. W nim goście wyszli lepiej ze startu, ale Anioły poradziły sobie z Szymonem Woźniakiem i wygrały 47:43! To była bardzo ciekawa Wielka Sobota na Motoarenie!

