Twarde Pierniki jak feniks z popiołów. Wspaniałe zdjęcia kibiców z Bydgoszczy i zapowiedź meczu z GTK Gliwice

O zwycięstwie Arriva Twardych Pierników Toruń z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz napisano już bardzo wiele. Skazywani na pożarcie goście wygrali 10 punktami, co dało im lepszy bilans dwumeczu z bydgoszczanami. Co za tym idzie - przed ostatnią kolejką podopieczni Cedrica Heitza mają wszystko we własnych rękach. Muszą tylko i aż pokonać utrzymane w Energa Basket Lidze GTK Gliwice. Pod tekstem przedstawiamy wam wspaniałą galerię ze zdjęciami, która pokazuje, jak wiele to znaczy dla kibiców z Torunia! Autorką zdjęć jest Róża Koźlikowska.

Wszystkie mecze ostatniej kolejki sezonu 2022/23 Energa Basket Ligi rozpoczynają się w środę (3 maja 2023 r.) o godzinie 17:30. Torunian interesuje jeden, maksymalnie dwa. Gospodarze mogą sobie zapewnić upragnione utrzymanie, wygrywając z GTK Gliwice przynajmniej jednym punktem. Jeśli przydarzy im się wpadka - której nikt w grodzie Kopernika nie zakłada - to będą patrzeć z niepokojem na to, co dzieje się w Dąbrowie Górniczej, gdzie walczy Enea Astoria Bydgoszcz. Obie drużyny z województwa kujawsko-pomorskiego grają z rywalami, którzy zapewnili sobie już pozostanie w elicie. Bydgoszczanie muszą liczyć na wygraną w Dąbrowie i porażkę Twardych Pierników. Każdy inny scenariusz daje pozostanie w lidze torunianom.

Klub i kibice z Torunia apelują, aby tego dnia ubrać się na biało. Twarde Pierniki przygotowały specjalną promocję na bilety. Wejściówki kosztują 10 zł. Trzeba się spieszyć, ponieważ rozchodzą się jak ciepłe bułeczki! Transmisję z meczu przeprowadzi serwis emocje.tv. Galeria ze zdjęciami i podsumowanie znajdziecie rzecz jasna w toruńskim oddziale "Super Expressu".