Twarde Pierniki z domową wygraną! Kunc bohaterem torunian

Arriva Twarde Pierniki Toruń: Aljaz Kunc 28, Goran Filipović 15, Gligorije Rakocević 12, Trey Diggs 12, Wojciech Tomaszewski 9, Aaron Cel 6, Arik Smith 3, Bartosz Diduszko 0, Paweł Sowiński 0.

Zastal Enea BC Zielona Góra: Novak Musić 17, Geoffrey Groselle 12, Marcin Woroniecki 12, Michał Pluta 12, Paweł Kikowski 11, Jan Wójcik 6, Michał Kołodziej 4, Aleksander Lewandowski 0.

Koszykówka. Twarde Pierniki - Zastal: Torunianie wygrywają w Arenie Toruń

Byli lepsi we wszystkich kwartach, choć w dwóch pierwszych tylko o jeden punkt. Najważniejsze jednak dla torunian jest zwycięstwo i aż cztery dwucyfrówki po stronie obcokrajowców. Tym najlepszym był Kunc, który miał 8/10 trafionych rzutów z gry, w tym 4/6 za trzy punkty. Jak do tego dorzucimy 8 rzutów wolnych, to wyjdzie nam imponujący dorobek 28 zdobytych punktów.

W samej końcówce zielonogórzanie postraszyli zespół Twardych Pierników, ale punkty zostały w Arenie Toruń. Podopieczni Srdjan Suboticia zmazali plamę po porażce w Lublinie i z większym spokojem przystąpią do kolejnych spotkań. Zapraszamy do obejrzenia pierwszej galerii ze zdjęciami autorstwa Róży Koźlikowskiej.