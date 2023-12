Ukradli sejf i gigantyczne pieniądze! Właściciel firmy wyznaczył nagrodę za pomoc

Zrobił to z samochodem w Toruniu! Rozpoznajesz go? Powiadom policję [ZDJĘCIA]

Do kradzieży doszło w sobotę (25 listopada 2023 roku) około godziny 18. Oficer prasowa włocławskiej policji podaje, że sprawcy po uprzednim wyrwaniu rolety antywłamaniowej i wypchnięciu okna dostali się do pomieszczeń biurowych, skąd dokonali kradzieży sejfu i pieniędzy. - W związku z tym prosimy o kontakt osoby, które w dniu 25 listopada, w godzinach 17:00-19:00 mogły widzieć w rejonie ulicy Konarskiego w Brześciu Kujawskim podejrzanie zachowujące się osoby lub pojazdy wcześniej nie widywane w tym rejonie, bądź posiadają informacje mogące przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży - apeluje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z włocławskiej policji.

- W powyższej sprawie należy kontaktować się Wydziałem dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu KMP we Włocławku pod numerami telefonów 47 753 56 00 do 03 (powołując się na numer sprawy PPM-II-4172/23). Informacje można przekazywać anonimowo - dodaje funkcjonariuszka.

Portal ddwloclawek.pl podaje, że do zdarzenia doszło na terenie firmy produkującej wyroby cukiernicze. Jej właściciel miał wyznaczyć konkretną nagrodę dla tego, kto pomoże namierzyć sprawców. - Nagroda, którą na początek wyznaczamy to 30 tysięcy złotych. Liczę, że znajdzie się osoba, która będzie potrafiła pomóc w śledztwie - przekazał.

