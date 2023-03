Łzy same płyną do oczu

To najwyższe mobilne koło widokowe w Polsce o wysokości 55 metrów. Już wkrótce skorzystają z niego mieszkańcy Torunia. Oko Kopernika, bo tak nazywa się diabelski młyn, to jedna z atrakcji, związana z 550. rocznicą urodzin wybitnego astronoma. Obiekt został ulokowany na terenie za Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki, czyli w samym sercu grodu Kopernika. Władze miasta przekazały, że Oko Kopernika zostanie uruchomione w marcu i będzie działało przynajmniej do czerwca.

Oko Kopernika zachwyca w Toruniu. Tak wygląda przed startem

Z naszym aparatem byliśmy w sąsiedztwie Oka Kopernika. W poniedziałek (6 marca 2023 r.) obserwowaliśmy, jak wyglądają postępy w pracach. W międzyczasie pojawiły się już wagoniki. Jednocześnie z diabelskiego młyna skorzysta ponad 250 osób. Cennik i dokładną datę uruchomienia poznamy niebawem. Tymczasem prezentujemy wam galerię ze zdjęciami.

