Prognoza pogody na weekend. IMGW zapowiada tęgi mróz w nocy i opady śniegu

Potwierdzają się prognozy sprzed kilku dni, mówiące o ochłodzeniu i opadach śniegu w połowie lutego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada mroźny weekend, z opadami śniegu. Nocami temperatura spadnie do -15°C, a lokalnie w górach nawet do -18°C. Już w piątek (14 lutego) do Polski z północy Europy zacznie spływać "mroźne i wilgotne, arktyczne powietrze co przyniesie nam gdzieniegdzie opady śniegu, na północy kraju chwilami nieco silniejsze". Uwaga, kierowcy! Na drogach zrobi się ślisko. Ciśnienie wzrośnie, a na termometrach od –4°C na Suwalszczyźnie do 2°C na północnym zachodzie i południu kraju. Na przeważającym obszarze kraju około zera.

W sobotę (15 lutego) cała Polska będzie już - jak podaje IMGW - "pod wpływem wyżu z centrum nad Niemcami, w arktycznej masie powietrza napływającej z północy Europy". Nieznaczne wahania ciśnienia. Najchłodniej na Podhalu, tam –5°C. Na przeważającym obszarze kraju około zera.

W niedzielę (16 lutego) - według prognoz IMGW - "Polska nadal będzie w zasięgu klina wyżu z centrum nad Norwegią, w arktycznej masie powietrza napływającej z północy Europy". Ciśnienie wzrośnie, a na termometrach –4°C północny wschód, na przeważającym obszarze kraju około zera, zaś najchłodniej na Podhalu, tam –6°C.

Po weekendzie pogoda nie zmieni się w najbliższych dniach. Nadal będzie zimno, szczególnie w nocy. Wtedy możliwy jest mróz, sięgający kilkunastu stopni. Przełomu w pogodzie należy spodziewać się dopiero podczas kolejnego weekendu.

Źródło: IMGW

