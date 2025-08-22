Więcej tramwajów na ulicach Torunia. MZK podał szczegóły

Jak to zwykle bywa przy okazji meczów żużlowych w Toruniu - MZK uruchamia dodatkowe kursy tramwajów. Ma to pomóc kibicom w dotarciu na stadion i powrocie do domów.

Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław zostanie odjechane w ramach półfinału PGE Ekstraligi. Na trybunach zasiądzie kilkanaście tysięcy fanów czarnego sportu!

Rzeczniczka prasowa MZK podała szczegóły. Wiemy już, na jakie tramwaje mogą liczyć kibice, którzy w niedzielny wieczór pojawią się na Motoarenie.

Toruń: Więcej tramwajów na ulicach miasta. Komunikat MZK

Początek meczu "Aniołów" z wrocławską Spartą zaplanowano na 19:30. Oczywiście tramwaje na Motoarenę pojadą z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie warto odkładać przyjazdu na stadion na ostatnią chwilę! Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podał szczegóły. Warto się z nimi zapoznać:

Dodatkowe kursy:

linii nr 2 z pętli Elana o godz. 18:13 i 18:43

linii nr 3 z pętli Heweliusza o godz. 18:25

- Po zawodach z pętli Motoarena ok. godz. 21:30 zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 i 3. Specjalnie dla kibiców z Jakubskiego Przedmieścia i os. Na Skarpie na ul. Odrodzenia, w zatoce przy Muzeum Etnograficznym, podstawione zostaną dodatkowe autobusy linii ZT1, które odjadą ok. godz. 21:50 w kierunku pętli Olimpijska po przesiadce kibiców z tramwajów linii 2 i 3 - przekazuje nam Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

Żużel. PRES Toruń - Sparta Wrocław, półfinał PGE Ekstraligi

Torunianie i wrocławianie rozpoczynają walkę o medale w PGE Ekstralidze. W fazie zasadniczej minimalnie lepsi byli podopieczni Dariusza Śledzia i w związku z tym, to PRES Toruń pojedzie pierwszy mecz w roli gospodarza. Ciężko ocenić, kto jest faworytem tej konfrontacji. Zapowiadają się ciekawe starcia - Patryk Dudek vs Brady Kurtz, Emil Sajfutdinow vs Artiom Łaguta i Robert Lambert vs Daniel Bewley. Każdy z zawodników może zdobyć decydujący punkt.

Awizowane składy:

Betard Sparta Wrocław

1. Daniel Bewley

2. Maciej Janowski

3. Artiom Łaguta

4. Bartłomiej Kowalski

5. Brady Kurtz

6. Jakub Krawczyk

7. Marcel Kowolik

PRES Grupa Deweloperska Toruń

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Jan Kvech

12. Mikkel Michelsen

13. Emil Sajfutdinow

14. Mikołaj Duchiński

15. Antoni Kawczyński

Sędzia: Paweł Słupski

Początek meczu: 19:30

Transmisja: Canal+ Sport, Canal+ Online