Więcej tramwajów na ulicach Torunia. MZK podał szczegóły

- Jak to zwykle bywa przy okazji meczów żużlowych w Toruniu - MZK uruchamia dodatkowe kursy tramwajów. Ma to pomóc kibicom w dotarciu na stadion i powrocie do domów.
- Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław zostanie odjechane w ramach półfinału PGE Ekstraligi. Na trybunach zasiądzie kilkanaście tysięcy fanów czarnego sportu!
- Rzeczniczka prasowa MZK podała szczegóły. Wiemy już, na jakie tramwaje mogą liczyć kibice, którzy w niedzielny wieczór pojawią się na Motoarenie.
Toruń: Więcej tramwajów na ulicach miasta. Komunikat MZK
Początek meczu "Aniołów" z wrocławską Spartą zaplanowano na 19:30. Oczywiście tramwaje na Motoarenę pojadą z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie warto odkładać przyjazdu na stadion na ostatnią chwilę! Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podał szczegóły. Warto się z nimi zapoznać:
Dodatkowe kursy:
- linii nr 2 z pętli Elana o godz. 18:13 i 18:43
- linii nr 3 z pętli Heweliusza o godz. 18:25
- Po zawodach z pętli Motoarena ok. godz. 21:30 zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 i 3. Specjalnie dla kibiców z Jakubskiego Przedmieścia i os. Na Skarpie na ul. Odrodzenia, w zatoce przy Muzeum Etnograficznym, podstawione zostaną dodatkowe autobusy linii ZT1, które odjadą ok. godz. 21:50 w kierunku pętli Olimpijska po przesiadce kibiców z tramwajów linii 2 i 3 - przekazuje nam Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.
Żużel. PRES Toruń - Sparta Wrocław, półfinał PGE Ekstraligi
Torunianie i wrocławianie rozpoczynają walkę o medale w PGE Ekstralidze. W fazie zasadniczej minimalnie lepsi byli podopieczni Dariusza Śledzia i w związku z tym, to PRES Toruń pojedzie pierwszy mecz w roli gospodarza. Ciężko ocenić, kto jest faworytem tej konfrontacji. Zapowiadają się ciekawe starcia - Patryk Dudek vs Brady Kurtz, Emil Sajfutdinow vs Artiom Łaguta i Robert Lambert vs Daniel Bewley. Każdy z zawodników może zdobyć decydujący punkt.
Awizowane składy:
Betard Sparta Wrocław
- 1. Daniel Bewley
- 2. Maciej Janowski
- 3. Artiom Łaguta
- 4. Bartłomiej Kowalski
- 5. Brady Kurtz
- 6. Jakub Krawczyk
- 7. Marcel Kowolik
PRES Grupa Deweloperska Toruń
- 9. Patryk Dudek
- 10. Robert Lambert
- 11. Jan Kvech
- 12. Mikkel Michelsen
- 13. Emil Sajfutdinow
- 14. Mikołaj Duchiński
- 15. Antoni Kawczyński
Sędzia: Paweł Słupski
Początek meczu: 19:30
Transmisja: Canal+ Sport, Canal+ Online