Więcej tramwajów na ulicach Torunia. MZK podał szczegóły

Konrad Marzec
2025-08-22 14:33

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu ma dobre wieści dla mieszkańców grodu Kopernika. W niedzielę 24 sierpnia br. uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów. Ma to związek z ważnym wydarzeniem sportowym. Szczegóły podajemy na se.pl.

Tramwaj MZK w Toruniu

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express Tramwaj MZK w Toruniu
  • Jak to zwykle bywa przy okazji meczów żużlowych w Toruniu - MZK uruchamia dodatkowe kursy tramwajów. Ma to pomóc kibicom w dotarciu na stadion i powrocie do domów.
  • Spotkanie PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław zostanie odjechane w ramach półfinału PGE Ekstraligi. Na trybunach zasiądzie kilkanaście tysięcy fanów czarnego sportu!
  • Rzeczniczka prasowa MZK podała szczegóły. Wiemy już, na jakie tramwaje mogą liczyć kibice, którzy w niedzielny wieczór pojawią się na Motoarenie.

Toruń: Więcej tramwajów na ulicach miasta. Komunikat MZK

Początek meczu "Aniołów" z wrocławską Spartą zaplanowano na 19:30. Oczywiście tramwaje na Motoarenę pojadą z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie warto odkładać przyjazdu na stadion na ostatnią chwilę! Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu podał szczegóły. Warto się z nimi zapoznać:

Dodatkowe kursy:

  • linii nr 2 z pętli Elana o godz. 18:13 i 18:43
  • linii nr 3 z pętli Heweliusza o godz. 18:25

 - Po zawodach z pętli Motoarena ok. godz. 21:30 zostaną uruchomione dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2 i 3. Specjalnie dla kibiców z Jakubskiego Przedmieścia i os. Na Skarpie na ul. Odrodzenia, w zatoce przy Muzeum Etnograficznym, podstawione zostaną dodatkowe autobusy linii ZT1, które odjadą ok. godz. 21:50 w kierunku pętli Olimpijska po przesiadce kibiców z tramwajów linii 2 i 3 - przekazuje nam Sylwia Derengowska, rzeczniczka prasowa MZK w Toruniu.

Żużel. PRES Toruń - Sparta Wrocław, półfinał PGE Ekstraligi

Torunianie i wrocławianie rozpoczynają walkę o medale w PGE Ekstralidze. W fazie zasadniczej minimalnie lepsi byli podopieczni Dariusza Śledzia i w związku z tym, to PRES Toruń pojedzie pierwszy mecz w roli gospodarza. Ciężko ocenić, kto jest faworytem tej konfrontacji. Zapowiadają się ciekawe starcia - Patryk Dudek vs Brady Kurtz, Emil Sajfutdinow vs Artiom Łaguta i Robert Lambert vs Daniel Bewley. Każdy z zawodników może zdobyć decydujący punkt.

Awizowane składy:

Betard Sparta Wrocław

  • 1. Daniel Bewley
  • 2. Maciej Janowski
  • 3. Artiom Łaguta
  • 4. Bartłomiej Kowalski
  • 5. Brady Kurtz
  • 6. Jakub Krawczyk
  • 7. Marcel Kowolik

PRES Grupa Deweloperska Toruń

  • 9. Patryk Dudek
  • 10. Robert Lambert
  • 11. Jan Kvech
  • 12. Mikkel Michelsen
  • 13. Emil Sajfutdinow
  • 14. Mikołaj Duchiński
  • 15. Antoni Kawczyński

Sędzia: Paweł Słupski

Początek meczu: 19:30

Transmisja: Canal+ Sport, Canal+ Online

