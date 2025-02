Wieczorny horror w Toruniu. Tak kibice dopingowali zawodników na Tor-Torze

Wiosna pędzi do Polski. Nawet 14 stopni na plusie! Wiemy, kiedy to się stanie

KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie, ćwierćfinał THL

Wypady do województwa śląskiego nie poprawiły humorów "Stalowym Piernikom". JKH GKS Jastrzębie strzelił im w dwóch meczach 10 bramek i prowadził 2:0. Trener Juha Nurminen wierzył jednak, że w grodzie Kopernika zła karta się odwróci. Torunianie wygrali czwartkowy mecz 2:1 i wrócili do gry. Ich wierni kibice stawili się rzecz jasna Tor-Torze i wierzyli w wyrównanie stanu rywalizacji. Frekwencja dopisała, na trybunach zasiadło ponad 2 tysiące widzów. Dalszy ciąg tekstu znajduje się pod galerią ze zdjęciami z meczu KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie.

Thriller na Tor-Torze. O wszystkim decydowały rzuty karne

Oba zespoły zdawały sobie sprawę z wagi tego spotkania. Dwie tercje nie przyniosły bramek. W 49. minucie Roman Rác otworzył wynik, a kibice gospodarzy jęknęli z rozpaczy. "Stalowe Pierniki" walczyły do końca i dopięły swego w ostatniej minucie podstawowego czasu gry! Rusłan Baszyrow z bliska pokonał Heikkinena. To oznaczało dogrywkę!

Podrażnieni goście ruszyli po bramkę na 2:1, ale dobrze w bramce KH Energa Toruń spisywał się Svensson. Jego kolega z przeciwnej strony nie zamierzał mu ustępować. W 77. minucie do gardeł skoczyli sobie Petráš z Fjodorovsem. Wcześniej na ławkę kar powędrował Syty. Wynik nie uległ zmianie, choć bramkarze znów mieli co robić. Jeśli komuś było mało emocji, to hokeiści mieli dla kibiców jeszcze rzuty karne.

Te przyniosły rozstrzygnięcie, o którym marzyli fani gospodarzy. Robert Arrak jako jedyny trafił do siatki i w ćwierćfinale THL mamy remis 2:2! "Stalowe Pierniki" wróciły z dalekiej podróży. Przypomnijmy, rywalizacja toczy się do czterech zwycięstw którejś ze stron.

KH Energa Toruń - JKH GKS Jastrzębie 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, d. 0:0, k. 1:0 )

0:1 - Roman Rác, 5/5, 49:32

1:1 - Rusłan Baszyrow, 5/5, 59:39

2:1 - Robert Arrak (k.)