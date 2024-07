Wystarczyła chwila

Wielka akcja poszukiwawcza! Wszystkie służby próbują odnaleźć 34-latka. To ofiara nagłej zmiany pogody? [ZDJĘCIA]

Nad Jeziorem Chełmżyńskim pod Toruniem trwają poszukiwania 34-latka, który wpadł do wody z deski SUP. Do zdarzenia doszło w środę, 10 lipca, późnym popołudniem, gdy nad akwenem doszło do nagłej zmiany pogody, a porywisty wiatr spowodował, że poszkodowany i jego trzej towarzysze nie byli się w stanie utrzymać na deskach. Trzej z nich sami dopłynęli do brzegu.