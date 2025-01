Burza wokół Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Sprawa trafiła do prokuratury

W Toruniu we wtorek, 28 stycznia padła wygrana III stopnia w Eurojackpot. Zwycięzca na swoim kuponie miał pięć liczb wskazanych przez maszynę losującą, do kompletnego rozbicia banku brakowało mu dwóch numerów. Wygrana III stopnia była najwyższą wygraną podczas wczorajszego losowania. Podobnej sztuki co gracz z Torunia dokonało dwóch Niemców, dwóch Norwegów, Duńczyk, Szwed, Fin i Słowak. W przeliczeniu na polską walutę wszyscy zgarną po 1 142 024 zł.

Wyniki losowania Eurojackpot z wtorku, 28 stycznia prezentują się następująco: 2, 7, 28, 43, 46 oraz 5 i 12. Totalizator Sportowy podał, że szczęśliwy los został kupiony w Toruniu przy ul. Legionów 216F. Rekordowa jak dotąd wygrana w Eurojackpot w Polsce padła w 2022 roku i wyniosła 213 mln zł. Warto podkreślić, że wtorek był bardzo szczęśliwy dla miłośników gier losowych w Polsce. Kumulacja Lotto została rozbita w Redzie (województwo pomorskie).

Farciarz pomoże ojcu Rydzykowi?

Być może wygrana Eurojackpot w mieście ojca Rydzyka nie była przypadkowa, lecz wynikała wprost z interwencji niebios. Tak się bowiem składa, że redemptorysta nie ustaje w apelach o wsparcie finansowe. Tym razem chodzi o rozwój założonej przez ojca dyrektora uczelni. Od niedawna kształci ona przyszłych lekarzy.

- Musimy mieć laboratorium – Centrum Symulacji Medycznych. To jest bardzo kosztowne (…) Nie możemy liczyć na dotacje państwa, chociaż uczelnie państwowe mają ogromne miliardowe dotacje – a tak na marginesie – przecież z podatków większości katolików. My nie mamy dotacji, a przy tym kłamią, że mamy imperium. Tym bardziej trzeba działać. Wszędzie potrzeba ludzi etycznych – w służbie zdrowia i dziennikarstwie, wszędzie – tłumaczy ojciec dyrektor.

Przypomnijmy, że w przeszłości charyzmatyczny zakonnik mógł już liczyć na wsparcie osób, które wygrały w Lotto. Słynna stała się historia pana Stanisława z Warszawy. Będąc bezdomnym miał on wysłać kupon Lotto i wygrać ponad milion złotych. Według relacji ojca Rydzyka za część wygranej pan Stanisław kupił dwa volkswageny, które przekazał toruńskim redemptorystom. Niestety mężczyzna nie był w stanie potwierdzić tych rewelacji, ponieważ zmarł.

