Wielki żużel wraca na legendarny obiekt. "To fantastyczna wiadomość"

TAURON Speedway Euro Championship to czterorundowy cykl zmagań, w którym zawodnicy walczą o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy oraz o miejsce w stawce FIM Speedway Grand Prix. Z roku na rok na liście przybywa znakomitych nazwisk. Znajdziemy tam m.in. gwiazdora toruńskiego Apatora - Patryka Dudka. Po dwóch turniejach które odbyły się w latach 2018-2019 organizatorzy zadecydowali, że Stadion Śląski ponownie ugości najlepszych zawodników Starego Kontynentu w ramach finałowej rundy TAURON SEC.

- Wracamy na Stadion Śląski, ponieważ Indywidualny Mistrz Europy zasługuje na to, by odebrać trofeum na oczach dziesiątek tysięcy kibiców. Śląsk to region, w którym kibice żyją żużlem, dlatego idea, by zebrać ich wszystkich na trybunach legendarnego stadionu wydaje się trafiona. Mając za sobą dwa finały rozegrane na Stadionie Śląskim jesteśmy przekonani, że przyszłoroczne zmagania, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym odbędą się na najwyższym możliwym poziomie - powiedział Karol Lejman, szef toruńskiej firmy One Sport.

- To fantastyczna wiadomość, że Speedway Euro Championship po pięciu latach ponownie wraca na Stadion Śląski. To legendarne miejsce dla polskiego żużla. To właśnie w Chorzowie, 50 lat temu pierwszy złoty medal dla Polski zdobywał nieodżałowany Jerzy Szczakiel. Jestem naprawdę zbudowany tą informacją, ponieważ pamiętam imprezy SEC z 2018 i 2019 roku. Cieszę się, że cykl SEC ciągle się rozwija, a Promotorzy szukają możliwości, aby dostarczyć Kibicom i zawodnikom niezapomnianych wspomnień. Już nie mogę się doczekać 21 września - powiedział Prezydent FIM Europe, Michał Sikora.

Oba turnieje rozegrane na Stadionie Śląskim na zawsze wpisały się w historię Indywidualnych Mistrzostw Europy ze względu na wydarzenia, które miały tam miejsce. W 2018 roku kibice zgromadzeni na trybunach, jak i przed telewizorami byli świadkami perfekcyjnego występu Leona Madsena, który przypieczętował swój pierwszy tytuł mistrzowski zdobywając komplet punktów. Rok później zobaczyliśmy kapitalne pojedynki o medale, które stoczyli Mikkel Michelsen z Grigorijem Lagutą oraz Leon Madsen z Kacprem Woryną. Ówczesny obrońca tytułu zmierzył się z Polakiem w wyścigu dodatkowym o brązowy medal. Woryna prowadził przez trzy okrążenia, jednak defekt odebrał mu szansę walki z Duńczykiem. W wyścigu o złoto Michelsen wykorzystał błąd Laguty, wyprzedził go i został złotym medalistą cyklu TAURON SEC 2019.

Zobacz wspomnienia z 2019 roku: Mikkel Michelsen mistrzem Europy! Gigantyczny pech Kacpra Woryny [ZDJĘCIA]

- To było wielkie przeżycie móc jeździć przy tak licznie zgromadzonej publiczności. Nawierzchnia toru została bardzo dobrze przygotowana, dzięki czemu mogliśmy ścigać się bez problemów. Pomysł powrotu na Stadion Śląski oceniam jako świetny - mówił po jednym z turniejów na „Śląskim” Michelsen.

W czasach szalejącej pandemii koronawirusa, rozgrywanie zawodów w Kotle Czarownic nie było możliwe/opłacalne. Na szczęście to już za nami. Wielki Finał TAURON Speedway Euro Championship 2024 odbędzie się 21 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Firma One Sport ma więcej dobrych informacji dla kibiców, ponieważ bilety na to wydarzenie zaczynają się już od 29 zł, więc nie trzeba sięgać głęboko do kiszeni. Wejściówki dostępne będą na www.ebilet.pl oraz speedwayeuro.com. Program zawodów: 25 zł. Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem przysługuje bilet w cenie 58 zł (2x29 PLN). O przyznaniu biletu dla osoby niepełnosprawnej decyduje zaświadczenie o niepełnosprawności przesłane do eBilet.

