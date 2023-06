Wjechał prosto w witrynę sklepową. Za kierownicą BMW... 16-latek!

Toruń: 6 ha na lewobrzeżu pod inwestycje. Co tam powstanie?

Większość mieszkańców Torunia kojarzy wypadek z udziałem Sandry M., która wjechała w salon urody. Ci, którzy zobaczyli, jak wygląda witryna sklepu przy ul. Bażyńskich, nie wahają się porównywać obu zdarzeń. Niepokojące sceny rozegrały się 3 czerwca, przed godziną 22:00. Okoliczności są co najmniej zastanawiające. Tym razem sprawcą był... 16-latek, siedzący za kierownicą BMW! - Nie posiadający uprawnień do kierowania pojazdem nastolatek nie dostosował prędkości do warunków, a następnie wjechał w witrynę sklepową - poinformował st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Straty są rzecz jasna poważne, ale na szczęście obyło się bez ofiar w ludziach. Portal "Oto Toruń" podaje, że mandatem w wysokości 300 złotych została ukarana osoba, która udostępniła 16-latkowi BMW. Z kolei nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny. Na miejscu działały 2 zastępy PSP z JRG nr 1. Dzięki uprzejmości strażaków prezentujemy zdjęcia z miejsca wypadku. Znajdziecie je pod tekstem.

