Samochód rozpadł się na dwie części! Drogowy horror pod Toruniem. Wstrząsające zdjęcia

To nie była spokojna noc w gminie Łysomice pod Toruniem. W sobotę (3 czerwca 2023 r.) po godzinie 23:00, 3 zastępy PSP i OSP - JRG nr 1 oraz OSP KSRG Lulkowo udały się do Różankowa. Widok, który zastali strażacy był przerażający. Auto zostało przepołowione, jego części znajdowały się na drodze. Pasażer "osobówki" został zabrany do szpitala. Można mówić o cudzie, ponieważ nie ma ofiar śmiertelnych.

Poważny wypadek w Różankowie pod Toruniem. Co tam się stało?

Redaktor toruńskiego oddziału "Super Expressu" skontaktował się w tej sprawie z policjantami z biura prasowego KMP w Toruniu. Na ten moment wiemy, że doszło do zderzenia pojazdu z dzikiem. Czekamy na kolejne ustalenia! Artykuł będzie aktualizowany. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z miejsca wypadku.

