Groza na drodze

11-latek wjechał prosto pod samochód! Dramatyczny wypadek przy szkole w Toruniu

Toruń: Do poważnego wypadku przy Szkole Podstawowej nr 4 doszło w miniony wtorek (30 maja 2023 r.) ok. godziny 8:00. 11-letni rowerzysta wjechał właściwie prosto pod auto. Chłopak trafił do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że to poszkodowany był sprawcą całego zamieszania.