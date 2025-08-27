Wojsko na ulicach. Jest ważny komunikat. Pięć istotnych szczegółów

Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że od połowy sierpnia do końca września na drogach niemal całego kraju będzie wzmożony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami „Żelazny Obrońca-25”.

Wojsko zaapelowało do kierowców o ostrożność i przekazało kilka szczegółów, które Polacy powinni przyswoić. Chodzi m.in. o kolory i symbole.

Kolumna wojskowa może składać się maksymalnie z 20 pojazdów, a odstęp między kolumnami wynosi co najmniej 500 metrów. Więcej szczegółów znajduje w poniższym artykule!

Wojsko na drogach w Polsce. Znamy szczegóły i daty

Ćwiczenia pod kryptonimem „Żelazny Obrońca-25” związane są ze wzmożonym ruchem pojazdów wojskowych. W ćwiczeniach biorą udział 34 tysiące żołnierzy, a ich celem jest zwiększenie zdolności obronnych Polski i NATO, bez wymierzania w inne państwa. Nie ma powodów do niepokoju, ale kierowcy i piesi powinni być przygotowani na rzadko spotykane widoki. Sztab Generalny Wojska Polskiego apeluje przede wszystkim o przestrzeganie zasad ruchu drogowego, w tym zakazu wjeżdżania między pojazdy kolumny.

Co ważne - pojazdy będą się poruszać po autostradach, trasach ekspresowych i drogach krajowych. Zobaczymy je m.in. w Toruniu i okolicach. - Przemieszczanie się wojskowych kolumn jest koordynowane tak, aby minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Kolumny są eskortowane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu, we współpracy z policją i władzami lokalnymi - zapewnia Sztab Generalny Wojska Polskiego. Ćwiczenia potrwają do końca września!

To warto wiedzieć o kolumnie wojskowej. Pięć istotnych szczegółów

Kolumna wojskowa może składać się maksymalnie z 20 pojazdów!

Odstęp między kolumnami wynosi co najmniej 500 metrów.

Kolumnę otwiera i zamyka pojazd z pomarańczową tablicą z symbolem trzech ciężarówek.

Pierwszy pojazd ma niebieską chorągiewkę.

Ostatni pojazd ma zieloną chorągiewkę.

„Żelazny Obrońca” to ćwiczenia o charakterze federacji, czyli zespołu skoordynowanych różnych mniejszych manewrów. Jak podał Sztab Generalny, będą one prowadzone m.in. na poligonach w Orzyszu (woj. warmińsko-mazurskie), Nowej Dębie (woj. podkarpackie) i Ustce (woj. pomorskie), a także w tzw. terenie przygodnym, poza poligonami.

- Celem jest pokazanie jedności, profesjonalizmu oraz konsekwentnego zwiększania zdolności bojowych sojuszników NATO. To także dowód na to, że Siły Zbrojne RP przechodzą dynamiczną transformację, zwiększają swój potencjał obronny i stanowią kluczowy element systemu bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Raz jeszcze podkreślamy - nie ma powodów do niepokoju. Należy przestrzegać przepisów i wykonywać polecenia służb.

Galeria ze zdjęciami: Międzynarodowe ćwiczenia NATO w Toruniu. Zdjęcia z treningu żołnierzy