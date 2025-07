W czwartkowym (10 lipca) losowaniu Multi Multi szczęście uśmiechnęło się do gracza, który wypełnił kupon w punkcie Lotto we wsi Lubanie. Wydając niewielką kwotę, która nie przekracza kosztu gałki lodów, nie spodziewał się z pewnością, że ta inwestycja przyniesie mu takie korzyści. Okazało się bowiem, że jego zakład był wart aż 132 tysiące złotych! Za tę kwotę można nie tylko kupić dużo lodów, ale i otworzyć swój własny punkt z tym przysmakiem.

Przeliczanie wygranej na lody to oczywiście tylko jeden z przykładów. Za takie pieniądze można spełnić wiele nieosiągalnych dotąd marzeń, np. pojechać się na wymarzone wakacje w najbardziej egzotyczne zakątki świata, kupić nowy samochód, albo wybrać się na duże zakupy. Możliwości jest naprawdę sporo!

Jak grać w Multi Multi?

Jeden los w grze Multi Multi kosztuje 2,50 zł i jest jednym z najtańszych w grach liczbowych Totalizatora Sportowego. Za tę kwotę możemy wytypować od 1 do 10 liczb, z zakresu od 1 do 80. Im więcej wytypujemy, tym więcej możemy wygrać. Liczby możemy wybrać samodzielnie lub na chybił trafił. Losowanych jest 20 liczb. Maksymalna wygrana w tej opcji to 250 tys. złotych. Jeśli dodamy Plusa, czyli dodatkowe 2,50 zł, szanse na wygraną rosną, a wraz z nią suma wygranej, która może wynieść nawet 2,5 miliona złotych. Plusem jest zawsze ostatnia, czyli dwudziesta wylosowana liczba. Jeśli zwiększymy stawkę dziesięciokrotnie, wygrana może wzrosnąć jeszcze bardziej, bo nawet do 25 milionów złotych.

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godz. 14:00 i 22:00. Wieczorne losowania w Studio Lotto można oglądać na żywo na stronie internetowej www.lotto.pl lub Facebooku, a we wtorki, czwartki oraz soboty transmisja odbywa się również na antenie TVP3. Wyniki losowań Multi Multi podawane są na stronie www.lotto.pl.

