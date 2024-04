Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Toruniu. Kto zostanie nowym prezydentem miasta?

Myślała, że śpią, oni leżeli martwi. Śmierć zabrała Tomasza, Wiesława i szwagra. Wiemy, co wydarzyło się w domu grozy

Wyniki wyborów samorządowych 2024 w Toruniu

7 kwietnia 2024 roku Polacy poszli do urn, aby wziąć udział w wyborach samorządowych. Do godziny 17.00 frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 39,43 procent uprawnionych do głosowania. Nie obyło się również bez incydentów wyborczych oraz przestępstw.

W Toruniu do godziny 17.00 frekwencja wyborcza wyniosła 37,31%.

Najwyższą frekwencję do godziny 17.00 odnotowano w województwach: świętokrzyskim - 42,64 procent, mazowieckim 42,38 procent oraz lubelskim - 41,73 procent. Najniższą zaś w województwach: opolskim - 35,01 procent, śląskim - 36,2 procent oraz dolnośląskim 36,93 procent.

Przypomnijmy kandydatów na prezydenta Torunia:

Maciej Cichowicz (Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy) Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska) Dariusz Kubicki (Kocham Toruń) Adrian Mól (Prawo i Sprawiedliwość) Magdalena Noga (Koalicja Ruchów Miejskich) Bartosz Szymański (Aktywni dla Torunia) Piotr Wielgus (Lewica) Michał Zaleski (KWW Michała Zaleskiego)

Ze wstępnych danych wynika, że Koalicja Obywatelska wygrała wybory do sejmików w 10 województwach, a PiS w sześciu województwach.