Druhna Paulina zginęła pod Toruniem. "Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci"

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-06 9:14

Wracamy do sprawy tragicznego w skutkach wypadku na drodze ekspresowej S10 między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. Dramat rozegrał się w niedzielę (5 października 2025) w godzinach porannych. Zginęła 26-letnia Paulina, druhna OSP w Burzynie (powiat tarnowski). - Odeszła od nas osoba oddana służbie, pełna pasji, serdeczności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi - napisali strażacy.

Młodziutka Paulina zginęła pod Toruniem. Strażacy opłakują druhnę. Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci

i

Autor: Facebook/OSP Burzyn; KM PSP Toruń/ Materiały prasowe
  • W niedzielę na drodze ekspresowej S10 między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe doszło do tragicznej kraksy. 70-letni kierowca mercedesa, podczas wyprzedzania innego pojazdu, zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą kią.
  • W wypadku zginęła 26-letnia Paulina. Była ona druhną OSP, znaną z działalności charytatywnej. - Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci - piszą strażacy.
  • Znamy już wstępne ustalenia policji w tej sprawie. Szczegóły opisujemy na se.pl.

Wypadek na S10 pod Toruniem. 26-latka nie żyje

Drogowy dramat rozegrał się 5 października, ok. godziny 8:30. Na S10 pod Toruniem zginęła młoda kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 70-letni kierowca Mercedesa podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Kią, którą kierowała 26-latka. Niestety w wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła kierująca kią. Kierowca mercedesa został przebadany przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy - powiedziała nam asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Trwa policyjne śledztwo, które nadzoruje prokurator. Zdjęcia, które zamieściliśmy w galerii pokazują skalę dramatu. Pod galerią znajduje się dalszy ciąg materiału!

Czytaj więcej o sprawie: Pomagała innym, zginęła w tragicznych okolicznościach. Wiadomo, kim była ofiara wypadku pod Toruniem

Tragiczny wypadek pod Toruniem. Nie żyje młoda kobieta, sześć osób w szpitalu. Co się stało na S10?
8 zdjęć

Strażacy żegnają Paulinę. "Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci"

Paulina pokochała pomaganie innym. Strażacy z OSP Burzyn (powiat tarnowski) ze smutkiem podkreślają, że odeszła osoba oddana służbie, pełna pasji, serdeczności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

- Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Była nie tylko strażaczką - była częścią naszej strażackiej rodziny. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Druhno. Cześć Jej pamięci - napisali druhowie w mediach społecznościowych.

Nasza redakcja przyłącza się do kondolencji, kierowanych w kierunku rodziny i przyjaciół 26-letniej Pauliny. Policjanci apelują o ostrożność na drogach. Warunki w wielu regionach są trudne, najbliższe dni przyniosą sporo opadów deszczu, więc trzeba to mieć na uwadze. 

Polecany artykuł:

Wojna pseudokibiców w Toruniu. Nieoficjalnie: policja zatrzymała zawodnika MMA …
Super Express Google News
Groby polskich rajdowców. Kierowcy ginęli w strasznych wypadkach. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK TORUŃ
ŚMIERĆ STRAŻAKA