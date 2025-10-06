Druhna Paulina zginęła pod Toruniem. "Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci"

W niedzielę na drodze ekspresowej S10 między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe doszło do tragicznej kraksy. 70-letni kierowca mercedesa, podczas wyprzedzania innego pojazdu, zderzył się czołowo z prawidłowo jadącą kią.

W wypadku zginęła 26-letnia Paulina. Była ona druhną OSP, znaną z działalności charytatywnej. - Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci - piszą strażacy.

Wypadek na S10 pod Toruniem. 26-latka nie żyje

Drogowy dramat rozegrał się 5 października, ok. godziny 8:30. Na S10 pod Toruniem zginęła młoda kobieta. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 70-letni kierowca Mercedesa podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Kią, którą kierowała 26-latka. Niestety w wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła kierująca kią. Kierowca mercedesa został przebadany przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy - powiedziała nam asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Trwa policyjne śledztwo, które nadzoruje prokurator.

Strażacy żegnają Paulinę. "Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci"

Paulina pokochała pomaganie innym. Strażacy z OSP Burzyn (powiat tarnowski) ze smutkiem podkreślają, że odeszła osoba oddana służbie, pełna pasji, serdeczności i gotowości do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

- Jej zaangażowanie i poświęcenie pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Była nie tylko strażaczką - była częścią naszej strażackiej rodziny. Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Druhno. Cześć Jej pamięci - napisali druhowie w mediach społecznościowych.

Nasza redakcja przyłącza się do kondolencji, kierowanych w kierunku rodziny i przyjaciół 26-letniej Pauliny. Policjanci apelują o ostrożność na drogach. Warunki w wielu regionach są trudne, najbliższe dni przyniosą sporo opadów deszczu, więc trzeba to mieć na uwadze.