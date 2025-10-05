Tragiczny wypadek pod Toruniem. Nie żyje młoda kobieta, sześć osób w szpitalu. Co się stało na S10?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-10-05 12:31

W niedzielę (5 października) rano na drodze S10 pod Toruniem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 26-letnia kobieta, a sześć osób trafiło do szpitala. Droga S10 była zablokowana przez kilka godzin. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny tragedii. Co się stało na trasie Toruń Zachód – Toruń Południe?

Tragiczny bilans wypadku pod Toruniem. Nie żyje 26-letnia kobieta

Do wypadku doszło w niedzielę rano na drodze ekspresowej S10 między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zderzyły się tam czołowo dwa samochody osobowe. Początkowo informowano o trzech osobach rannych, jednak później okazało się, że poszkodowanych jest siedem osób.

Niestety, pomimo wysiłków ratowników, życia jednej osoby nie udało się uratować. – Potwierdzam, że doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów. Na ten moment mogę poinformować, że jedna osoba nie żyje – przekazała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Sześć osób zostało rannych i przetransportowano je do szpitali w regionie.

Polecany artykuł:

Szaleniec z Wenezueli zaatakował niewinną Klaudię. Młoda kobieta nie przeżyła. …
Wypadek w Sierczy

Jak doszło do wypadku na S10? Policja bada okoliczności tragedii

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 70-letni kierowca Mercedesa podczas wyprzedzania innego pojazdu zderzył się czołowo z jadącą z naprzeciwka Kią, którą kierowała 26-latka. – Niestety w wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła kierująca kią. Kierowca mercedesa został przebadany przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy – dodała asp. Dominika Bocian.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego będą przedmiotem śledztwa prokuratorskiego. Policja zabezpieczyła miejsce wypadku i pod nadzorem prokuratora prowadzi czynności mające na celu ustalenie wszystkich faktów związanych z tym zdarzeniem.

Tragiczny wypadek pod Toruniem. Nie żyje młoda kobieta, sześć osób w szpitalu. Co się stało na S10?
8 zdjęć

Polecany artykuł:

Wojna pseudokibiców w Toruniu. Nieoficjalnie: policja zatrzymała zawodnika MMA …
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TORUŃ