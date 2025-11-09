Wypadek na "szesnastce". Matka z dzieckiem w fordzie i tragiczny finał

Tragiczny wypadek na krajowej "szesnastce" w Łasinie pochłonął życie 30-letniej Żanety.

Ciężarówka zderzyła się czołowo z fordem focusem, po tym jak wcześniej uderzyła w inny samochód.

W wypadku cudem przeżyła półtoraroczna córeczka ofiary, Gabrysia.

Dowiedz się więcej o przyczynach i przebiegu tego wstrząsającego zdarzenia.

To był straszny wypadek. Wielka Scania z naczepą w Łasinie (woj. kujawsko-pomorskie) zjechała na środek drogi i zderzyła się czołowo z fordem focusem. Obydwa samochody po wypadku znalazły się polu. Na miejscu zginęła 30-letnia Żaneta z woj. warmińsko-mazurskiego.

W piątek (7 listopada) na drogach w woj. kujawsko-pomorskim panowały doskonałe - jak na tę porę roku - warunki do jazdy. Tak też było na drodze krajowej DK 16 koło Łasina. Tam jednak doszło do tragicznego wypadku.

Samochód osobowy kia sport kierowany przez 46-letnią Marię P. zjechał na lewy pas jezdni. Przez to doszło do bocznego uderzenia w potężną ciężarówką marki Scania. Ten samochód jechał z naczepą. Za jego kierownicą siedział 64-letni mężczyzna. Boczne uderzenie spowodowało rozerwanie przedniej opony.

Kierowca ciężarówki stracił panowanie nad samochodem. Zjechał na lewy pas jezdni i zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem fordem focusem. Za jego kierownicą siedziała Żaneta Ż., mieszkająca w województwie warmińsko-mazurskim.

Siła uderzenia była tak duża, że osobówka i ciężarówka zjechały z drogi i znalazły się w polu. Kierowcy z innych samochodów rzucili się na ratunek. Niestety, na pomoc było za późno. Kobieta poniosła śmierć na miejscu.

Mieszkanka woj. warmińsko-mazurskiego nie jechała sama. Na foteliku, z zapiętymi pasami, była jej 18-miesięczna córeczka Gabrysia. Dziewczynka przeżyła. Z niewielkimi obrażeniami trafiła do szpitala na obserwację.

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania