Piesza wtargnęła pod tramwaj! Groza przy popularnym markecie

Toruń: Wypadek przy OBI. Piesza wtargnęła pod tramwaj

- Z powodu zdarzenia drogowego w rejonie OBI (piesza weszła przed nadjeżdżający tramwaj) tramwaje linii nr 1 z pętli Uniwersytet, nr 5 z Motoareny i nr 6 z Heweliusza kursują tylko do al. Solidarności - przekazali przed godziną 10:00 przedstawiciele MZK w Toruniu.

O zdarzenie spytaliśmy rzeczniczkę KMP w Toruniu, asp. Dominikę Bocian. - Zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 9:49. Pieszej nic poważnego się nie stało - przekazała nam oficer prasowa toruńskiej komendy.

- 82-letnia kobieta zignorowała czerwone światło i weszła prosto pod nadjeżdżający tramwaj. Miała dużo szczęścia. Policjanci ukarali ją mandatem karnym w wysokości 200 zł - dodała asp. Dominika Bocian w rozmowie z "Super Expressem". Służby apelują o ostrożność zarówno do pieszych, jak i do kierowców.

W czwartkowy poranek do kolizji doszło przy ulicy Lnianej. Kierujący samochodem senior nie ustąpił pierwszeństwa 47-letniej kobiecie, która jechała "osobówką". Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń. W tamtym rejonie nie ma już utrudnień komunikacyjnych.

Nasza redakcja przyłącza się do apeli służb. Prosimy o zdjęcie nogi z gazu i uważnie obserwowanie otoczenia.

Aktualizacja 10:25

Utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej zakończyły się ok. 10:15. - Tramwaje linii nr 1, 5 i 6 wracają na stałe trasy - przekazał Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu.

