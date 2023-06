Wyrzucił plecak przez okno. W środku był bilet na 10 lat więzienia?!

Rydzyk BESZTA darczyńców, aż się zagotował! "Gdyby wszyscy poczuwali się do odpowiedzialności"

Kiedy policjanci z Inowrocławia przyjechali pod mieszkanie 29-latka - ten już wiedział, że będzie miał kłopoty i wyrzucił plecak przez okno balkonowe. Na nieszczęście delikwenta, jeden z funkcjonariuszy widział to zdarzenie. - Policjanci zabezpieczyli worki foliowe z zawartością suszu roślinnego oraz „kryształków”. W toku dalszych badań okazało się, że jest to marihuana w ilości ponad 100 gramów, oraz blisko 200 gramów substancji psychotropowej 3-CMC - informuje "Super Express" Emil Gawroński z KPP w Inowrocławiu.

Inowrocław: 29-latek zatrzymany za narkotyki to recydywista

Zatrzymany w czerwcu mężczyzna to 29-letni mieszkaniec Inowrocławia znany z wcześniejszych przestępstw narkotykowych. Podejrzany dopuścił się czynu zabronionego, jakim jest posiadanie znacznej ilości narkotyków, w okresie 5 lat po odbyciu kary 8 miesięcy za podobne przestępstwo.

- Po czynnościach mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratkami. Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi do 10 lat, a że czyn został popełniony w ramach recydywy sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia powiększony o połowę - podsumowuje st. sierż. Emil Gawroński.

