Wyszedł z domu i już nie wrócił! Tajemnicze zaginięcie 72-latka z Torunia

Kolejne zaginięcie na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Policja z Torunia prowadzi intensywne poszukiwania Mariusza Młynarczyka. Jak przekazali nam mundurowi, 72-latek ostatni raz był widziany 2 stycznia 2023 roku. Co się stało z seniorem? To próbują ustalić mundurowi, którzy apelują do mieszkańców o pomoc w poszukiwaniach.