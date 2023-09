Zaatakował podczas nabożeństwa w kościele. Wystarczyła chwila nieuwagi kobiety

Czysty jak łza zadźgał 10-letnią Igusię. Dotarliśmy do szokujących ustaleń prokuratury

66-letnia kobieta uczestniczyła we mszy w jednym z toruńskich kościołów. W pewnym momencie odłożyła torebkę na ławce. Złodziej natychmiast wykorzystał jej nieuwagę i zabrał jej mienie. - Prócz torebki jego „łupem” padły dokumenty, rzeczy osobiste, portfel, telefon komórkowy i znaczna suma pieniędzy w polskiej i obcej walucie - informuje nas st. sierż. Sebatstian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: Policjanci po służbie zatrzymali recydywistę. To on okradł kobietę w kościele

Funkcjonariusze ustalili, że seniorka obawiała się pozostawić oszczędności w domu i miała je od dłuższego czasu przy sobie. Policjanci zabezpieczyli monitoring i analizowali zgromadzony materiał. W ten sposób wytypowali podejrzewanego. - 11 września dwóch funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego komisariatu na toruńskim śródmieściu, będący w czasie wolnym od służby, zauważyli wyglądającego znajomo mężczyznę. Przypominał tego, którego zarejestrowały kamery. Policjanci przystąpili do działania. Zatrzymali go w pobliżu kościoła, w którym dwa dni wcześniej doszło do przestępstwa. Kryminalni znaleźli przy 29-latku gotówkę, ponad tysiąc euro i blisko półtora tysiąca złotych - informuje st. sierż. Pypczyński.

Złodziej wskazał miejsce, w którym porzucił torebkę wraz z pozostałą zawartością skradzionych rzeczy. Funkcjonariusze zabezpieczyli znalezione przedmioty i wezwali umundurowany patrol. Zatrzymany trafił prosto do policyjnego aresztu, a mienie, które zdołali odzyskać, zwrócili seniorce.

- Na podstawie zebranych przez śródmiejskich funkcjonariuszy dowodów, 29-latek usłyszał zarzuty kradzieży mienia w warunkach recydywy. Prokurator nadzorujący postępowanie, objął podejrzanego policyjnym dozorem, zobowiązał poręczeniem majątkowym i zakazał opuszczania kraju. Z uwagi na to, że 29-latek działał w warunkach powrotu do przestępstwa, grozi mu wyższa kara pozbawienia wolności - podsumowuje policjant z biura prasowego KMP w Toruniu.

