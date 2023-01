Zaatakował w toruńskiej drogerii. Rozpoznajesz go? Powiadom policję!

Siekierą zabił go kolega

Młodsza aspirant Dominika Bocian informuje nas, że do kradzieży w drogerii przy ul. Żółkiewskiego doszło 3 grudnia 2022 roku. Funkcjonariusze z Torunia wierzą, że moc internetu doprowadzi do przełomu. Podczas prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring, na którym widoczny jest sprawca. Jak widać na załączonych zdjęciach, to młody mężczyzna.

Toruń. Rozpoznajesz tego człowieka? Powiadom policję!

- Funkcjonariusze proszą osoby, które rozpoznają wizerunek przedstawiony na zdjęciach o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo przy ul. Dziewulskiego 1. Numer telefonu 47 754 25 70 lub e-mail: dyzurny-torun-rubinkowo@bg.policja.gov.pl. Informacje można przekazać anonimowo - przekazuje mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Galerię ze zdjęciami poszukiwanego prezentujemy pod tekstem! Przyjrzyjcie mu się uważnie, być może minęliście go na ulicy!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

