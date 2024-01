19-latek zaatakował w drogerii. Zaskoczyli go na toruńskim lewobrzeżu

Dwie śliczne, młode torunianki Martyna i Emilia były papużkami nierozłączkami. Przyjaźniły się ze sobą praktycznie od zawsze. Najpierw razem chodziły do podstawówki, potem do gimnazjum. Uczyły się też w II LO. Planowały razem studiować. Tydzień przed studniówką (7 stycznia 2023 roku) dziewczyny wracały z Warszawy. Do stolicy pojechały potężnym BMW. Maturzystkom towarzyszył Michał J., (20 l.). Samochód prowadziła Martyna. Prawo jazdy miała od kilku tygodni. Na autostradzie A2 koło Łodzi BMW dachowało. Bardzo szybko na miejscu zjawiły się służby ratownicze.

W samochodzie zakleszczona była Emilia (+18 l.). Ratownicy podjęli próbę reanimacji. Na chwilę serce dziewczyny zaczęło bić, niestety nie na długo. Emilia zmarła w szpitalu. Kilkadziesiąt metrów od samochodu leżały zwłoki Michała (20 l.). Ten wyleciał z samochodu i uderzył głową o beton. Nie miał żadnych szans na przeżycie.

Czytaj więcej o sprawie: Emilia i Michał mieli bawić się razem na studniówce, a leżą w kostnicy

Tragiczny wypadek na A2 pod Łodzią. Jest akt oskarżenia przeciwko Martynie N.

Martyna, która prowadziła samochód, wyszła z pojazdu o własnych siłach. Była trzeźwa. Nie zażywała żadnych zakazanych substancji. Była w szoku. Do dzisiaj nie może pogodzić się ze śmiercią swoich przyjaciół. Prokuratura Rejonowa w Brzezinach (województwo łódzkie) właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Martynie N., której zarzuca spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Oskarżonej grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Nad uczniami toruńskiego liceum wisi jakieś fatum. W grudniu 2022 roku podczas meczu charytatywnego nagle zasłabł Damian. Uczeń II LO maturę pisał w maju 2022 roku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia.