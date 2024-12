Zrób dyplom z rowerowania. To pierwsze takie studia w Polsce

Wigilia i święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Trwają przygotowania

W 2024 roku Wigilia wypada we wtorek (24 grudnia). Końcówka roku to dla wielu rodzinny, bardzo przyjemny czas. Czy coś może stanąć na przeszkodzie? Dyskusje o pieniądzach nie znikają. Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, a ceny produktów w sklepach budzą często duże emocje. Czy tegoroczne zakupy będą droższe niż w poprzednich latach? Sprawdziliśmy, co o tym myślą mieszkańcy Torunia. Sondę przeprowadziła nasza reporterka, Renata Grudzińska. Nasi rozmówcy nie zaskoczyli - uwielbiają ubieranie choinki, kolędy, świąteczne potrawy i magię świątecznego czasu. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Ceny przed świętami poszły w górę? Sonda z mieszkańcami Torunia

Z Polakami z grodu Kopernika rozmawialiśmy na toruńskiej starówce. - Oczywiście, że ceny są wysokie - rzuciła nam jedna z przepytywanych i dodała, że nie widziała szału zakupowego. Z kolei jeden z mężczyzn przyznał bez ogródek, że święta mają dla niego przede wszystkim komercyjny charakter.

U mnie w sumie poza robieniem ozdób typowo świątecznych, to nie obchodzimy takich świąt. Bardziej komercyjnie, powiedzmy, je obchodzimy z tego względu, że nie jesteśmy wyznania chrześcijańskiego i bardziej dla dzieci swoich urządzamy takie, bardziej komercyjne święta. Co prawda, chodzimy na wigilię do rodziców czy moich czy żony, ponieważ oni są wierzący, urządza takie typowe tradycyjne święta, ale tylko ze względów rodzinnych - powiedział mieszkaniec Torunia.

Torunianin dodał, że szał zakupowy pojawia się z tego względu, że są sklepy zamknięte, więc trzeba te zakupy zrobić wcześniej. - Prezenty dzieci dostają, ale tyle. Nie nadszarpnie to naszego budżetu w żaden sposób - stwierdził.

Na starówce spotkaliśmy również emerytkę, która przyznała, że z jej pozycji ceny wyglądają na wysokie. - Za stówkę wiele nie kupię, nie? Już trzeba by to na cokolwiek przeznaczyć trochę więcej, prawda? Nie mam takich małych wnuków, moje są już dorosłe, więc tutaj jest problem, bo wie pani, małemu było lżej kupić - powiedziała torunianka.

- Podwyższone są ceny. Na każde święta ceny są bardzo podwyższane. Widać różnicę. Jest szał zakupowy, bo każdy chce te święta spędzić z rodziną, to musi przygotować więcej potraw, prawda? I więcej zakupów zrobić - przyznała kolejna z pytanych.

Co torunianie jedzą w Wigilie i w święta?

Tradycyjnie rybka po grecku, zupa śledziowa, śledziki w różnej postaci, ryba po japońsku, pieczone łososie, chlebek i coś do niego - takie potrawy wymieniali nasi rozmówcy. Na wielu stołach nie zabraknie karpia, barszczu, pierogów, czy zupy grzybowej. W naszym serwisie przekażemy również przepisy na pyszne ciasta, które dodadzą Wigilii jeszcze więcej słodkości.

Do tematów, związanych ze świętami Bożego Narodzenia będziemy wracać w toruńskim oddziale "Super Expressu".