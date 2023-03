Policjantka z biura prasowego toruńskiego komendy chwali udaną akcję swoich kolegów. W minioną środę (22 marca 2023 r.) policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą toruńskiej komendy pojechali na bydgoskie przedmieście, by przeszukać jeden z garaży. - Wizyta mundurowych była zaskoczeniem dla będącego tam 51-latka, który właśnie przepakowywał paczki z tytoniem do skrytki w swoim samochodzie. Jak się okazało, krajanka nie miała polskich znaków akcyzowych. Mężczyzna został więc zatrzymany do wyjaśnienia - przekazuje nam mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Toruń. Nalot na garaż na Bydgoskim Przedmieściu. Te "skarby" pogrążyły 51-latka

- Funkcjonariusze zabezpieczyli w sumie ponad 70 paczek, w których było przeszło 36 kilogramów nielegalnego „towaru”. Policjanci oszacowali, że z tytułu nieodprowadzonego podatku należności Skarbu Państwa zostały narażone na uszczuplenie w kwocie ponad 32.000 złotych - wylicza policjantka z Torunia.

Mężczyzna już usłyszał zarzut tzw. paserstwa akcyzowego z Kodeksu Karnego Skarbowego. Wygląda na to, że w tym przypadku obejdzie się bez więzienia. Funkcjonariuszka informuje nas, że torunianinowi grozi wysoka grzywna. Przejęte przez służby "skarby" możecie podziwiać pod tekstem.

