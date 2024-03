Straszne!

Zgotowali mu piekło w samym sercu Torunia. Brutalnie skatowali ofiarę. Na tym nie poprzestali

eitor 13:22 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

30-latek został brutalnie napadnięty w samym sercu toruńskiej starówki. Sprawcy najpierw brutalnie go pobili, później przewrócili na ziemię i zaczęli go kopać. Wszystko działo się wczesnym rankiem. Do sprawy policjanci zatrzymali 19-latka i jego o rok starszego kolegę. Szczegóły opisujemy w poniższym materiale.