Gdy w Kujawsko-Pomorskiem szaleje zima, a w nocy z 28 na 29 listopada takową mieliśmy w Kujawsko-Pomorskiem, policjanci nie mogą czekać ani sekundy. Aspirant sztabowy Adam Darabasz i sierżant Sebastian Gąbka z inowrocławskiej "patrolówki", prowadzili poszukiwania mężczyzny. - Z informacji wynikało, że zamierza on odebrać sobie życie - wyjaśnia asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu. Na szczęście ta historia, choć wzbudza niepokój, ma swoje szczęśliwe zakończenie.

Kujawsko-pomorskie: Znaleźli go wyziębionego, nie mógł oddychać

Policjanci przeczesywali pobliski las i sprawdzali napotkane na drodze myśliwskie ambony. Na jednej z nich odnaleźli mężczyznę. Okazało się, że tragedia była bardzo blisko. Poszukiwany był w ciężkim stanie.

- Leżał, był wyziębiony i wymagał natychmiastowej pomocy. Gdy patrol dotarł do niego, nie było z nim żadnego kontaktu słownego i wzrokowego. Mężczyzna miał drgawki i nie mógł oddychać. Policjanci przystąpili do ratowania go i uciskali jego klatkę piersiową. Wezwali też karetkę. Mężczyzna odzyskał świadomość i zabrało go pogotowie do szpitala - informuje asp. szt. Drobniecka.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

............................................................................................

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].