Znieważył kobietę i zrobił to w kościele. To nie wszystko! Przestępczy "dorobek" 35-latka szokuje

Multirecydywista z Torunia wpadł na gorącym uczynku - informuje "Super Express" st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu. Funkcjonariusze Komisariatu Policji Toruń - Śródmieście zatrzymali 35-latka, który włamał się do skrzynki przeznaczonej na ofiary znajdującej się w jednym z toruńskich kościołów i ukradł z niej pieniądze. To dopiero początek "osiągnięć" zatrzymanego. Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu i poddali je analizie. Okazało się, że nie był to jedyny raz kiedy mężczyzna podjął podobną próbę.

W sobotę (06.05.2023) oraz w poniedziałek (08.05.2023) mężczyzna również "działał" w świątyniach, zabierając z przeznaczonych na kościół datków kilkaset złotych. Mało? Najprawdopodobniej tak, bo "kariera" tego człowieka obejmuje znacznie więcej niepokojących zdarzeń.

- Takie występki to dla mężczyzny niejedyna aktywność przestępcza. Policjanci z toruńskiej komendy na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego we wcześniejszej sprawie, do której doszło pod koniec marca tego roku, udowodnili mu kradzież rozbójniczą i znieważenie kobiety - wyjaśnił st. sierż. Pypczyński z KMP w Toruniu.

W środę (10 maja 2023 r.) mundurowi doprowadzili mężczyznę do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty znieważenia, kradzieży rozbójniczej i trzech kradzieży z włamaniem. Policyjne systemy informatyczne wykazały, że był już wielokrotnie karany za podobne przestępstwa. - Tych ostatnich dokonał w warunkach tak zwanej multirecydywy. Dlatego za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności, ale o tym będzie już decydował sąd - podsumował funkcjonariusz z biura prasowego toruńskiej komendy.

