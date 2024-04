Żużel. Apator - Unia: Zapowiedź i składy. Gdzie obejrzeć mecz 2. kolejki PGE Ekstraligi? Transmisja, stream online

Prezydent Torunia Michał Zaleski: Głosując patrzcie na to, co zostało zrobione

Spotkanie KS Apator Toruń - Fogo Unia Leszno otwiera 2. kolejkę PGE Ekstraligi. "Anioły" przystępują do niego po solidnym ciosie, jaki otrzymały od ebut.pl Stali Gorzów. Podopieczni Stanisława Chomskiego pokonali torunian 51:39, a walkę o dobry wynik wzięli na swoje barki Emil Sajfutdinow, Robert Lambert i Patryk Dudek. Zabrakło m.in. punktów Pawła Przedpełskiego. - Muszę popracować i znaleźć to, co działało, ale gdzieś mi uciekło. Muszę to wszystko przemyśleć na chłodno - mówił nam po meczu kapitan KS Apatora. Kibice z grodu Kopernika liczą, że przed własną publicznością to już będzie inna para kaloszy. Na Motoarenę przyjeżdża Fogo Unia Leszno, opromieniona zwycięstwem domowym nad Tauron Włókniarzem Częstochowa (47:43). Znakomicie wyglądał m.in. nowy nabytek, Andrzej Lebiediew, którego sondowano również w Toruniu. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami z meczu Stal - Apator.

Żużel. Apator - Unia: Awizowane składy i transmisja. Gdzie oglądać żużel w piątek?

We wtorek trenerzy Piotr Baron i Rafał Okoniewski podali awizowane składy na mecz KS Apator Toruń - Fogo Unia Leszno. Szkoleniowiec gospodarzy wystawił pod nr 9 i 10 Patryka Dudka oraz Roberta Lamberta, co oznacza, że stworzą oni duet w dwóch seriach. Wiktora Lamparta najpewniej zastąpi Anders Rowe, który odjechał jeden bieg w Gorzowie. Zastanawia obecność pod nr 3 Janusza Kołodzieja, który ma być liderem "Byków", ale w środowisku krążą plotki o jego urazie. Występ "Koldiego" stoi pod znakiem zapytania.

Awizowane składy:

KS Apator Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Robert Lambert

11. Wiktor Lampart

12. Paweł Przedpełski

13. Emil Sajfutdinow

14. Mateusz Affelt

15. Krzysztof Lewandowski

Fogo Unia Leszno:

1. Bartosz Smektała

2. Andrzej Lebiediew

3. Janusz Kołodziej

4. Keynan Rew

5. Grzegorz Zengota

6. Damian Ratajczak

7. Antoni Mencel

Sędzia: Michał Sasień

Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00, a transmisję z piątkowego meczu kibice znajdą w Eleven Sports 1. Stream online proponuje Canal+ Online i Polsat Box Go, kanały Eleven znajdziemy również w ofercie MEGOGO. Początek studia stacji Eleven o 17:30. Kibicom Apatora i Unii tradycyjnie polecamy wizytę na stadionie. Relację i zdjęcia z meczu znajdziecie w naszym serwisie.